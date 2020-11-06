Çevredekiler fark etti! Yaralı köpeğe ekipler sahip çıktı

Iğdır’da bir köpeğe araba çarptığını gören vatandaşlar, Iğdır Belediyesi Veterinerlik Birimi ekiplerini aradı. Olay yerine gelen veteriner hekimler, ilk olarak köpeği olay yerinde muayene etti.

SEDYE İLE ARACA TAŞINDI

Köpeğin herhangi bir kırık ve çıkığının olmadığını gören görevliler, ardından köpeği sedye ile araca taşıyarak Iğdır Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniği’ne götürdüler.

TEDAVİLERİ DEVAM EDECEK

Veterinerlik yetkilileri, tedavi altına alınan köpeğin en kısa sürede eski sağlığına kavuşması için gereken tüm tedavinin uygulanacağını belirttiler.

İHA

