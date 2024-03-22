HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çevrimiçi çocuk istismarından bahis oyunlarında usulsüzlüğe! 14 ilde düğmeye basıldı, teker teker yakalandılar

Çevrimiçi çocuk istismarından bahis oyunlarında usulsüzlüğe! 14 ilde düğmeye basıldı, teker teker yakalandılar

22.03.2024 14:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 ilde Sibergöz-28 operasyonu düzenlendi. Operasyonlar kapsamında çeşitli suçlardan 34 şüpheli yakalandı.

Çevrimiçi çocuk istismarından bahis oyunlarında usulsüzlüğe! 14 ilde düğmeye basıldı, teker teker yakalandılar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince Giresun, İstanbul, İzmir, Ankara, Aydın, Denizli, Tokat, Van, Muğla, Isparta, Niğde, Yalova, Osmaniye ve Zonguldak’ta nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk istismarı ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun’a muhalefet suçlarına yönelik eş zamanlı olarak "Sibergöz-28" operasyonu gerçekleştirildiğini açıkladı.

Yerlikaya’nın paylaşımına göre, düzenlenen operasyonlar sonucunda 34 şüpheli yakalandı. Ayrıca 1 adet otomobil, 32 bin dolar, çok miktarda altın ve Türk lirası, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cizre'de sel felaketi! Can pazarı kamerada: Kurtarmak isterken...Cizre'de sel felaketi! Can pazarı kamerada: Kurtarmak isterken...
89 kişiye mezar olmuştu! Cezalar belli oldu89 kişiye mezar olmuştu! Cezalar belli oldu
Fiyatı 5045 TL'ye düştü! Samsung Galaxy Watch 6'da Bahar Fırsatları'na özel indirimFiyatı 5045 TL'ye düştü! Samsung Galaxy Watch 6'da Bahar Fırsatları'na özel indirim
Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya operasyon
En Çok Okunan Haberler
Müşterilerin istekleri üst üste gelince sinir krizi geçirdi! Böyle istifa etti

Müşterilerin istekleri üst üste gelince sinir krizi geçirdi! Böyle istifa etti

Artık yatırım aracı değil! Konut satışlarında yüzde 24'lük gerileme

Artık yatırım aracı değil! Konut satışlarında yüzde 24'lük gerileme

Türkiye için kırmızı renkli çöl tozu uyarısı!

Türkiye için kırmızı renkli çöl tozu uyarısı!

Sapık sucu istismar ettiği küçük kızla aynı karede! Yorumları görenler çileden çıktı: Duvardaki yazıların şifreleri hayrete düşürdü

Sapık sucu istismar ettiği küçük kızla aynı karede! Yorumları görenler çileden çıktı: Duvardaki yazıların şifreleri hayrete düşürdü

İstanbul'la ilgili 3 anketi birden açıkladı! 'En az' diyerek aradaki farkı söyledi: Yüzdesi düşmedi arttı

İstanbul'la ilgili 3 anketi birden açıkladı! 'En az' diyerek aradaki farkı söyledi: Yüzdesi düşmedi arttı

İmamoğlu "Topunuz gelin, ne olacak" deyip rest çekti

İmamoğlu "Topunuz gelin, ne olacak" deyip rest çekti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Columbia, Apple, Samsung, Stanley... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Apple, Samsung, Stanley... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.