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  4. Ceyhan’da tefeci operasyonu: 4 gözaltı

Ceyhan’da tefeci operasyonu: 4 gözaltı

19.01.2021 12:02 | Son Güncelleme:
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Adana’nın Ceyhan ilçesinde tefeci operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, tefecilik yaptığı iddia edilen 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon yaptı.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde tefeci operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, tefecilik yaptığı iddia edilen 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Şafak vakti eş zamanlı gerçekleşen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli şahısların adreslerinde, tefecilikten elde edildiği değerlendirilen 7 bin lira ile tapu ele geçirildi.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

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