Ceyhan’da tefeci operasyonu: 4 gözaltı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde tefeci operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, tefecilik yaptığı iddia edilen 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Şafak vakti eş zamanlı gerçekleşen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli şahısların adreslerinde, tefecilikten elde edildiği değerlendirilen 7 bin lira ile tapu ele geçirildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

