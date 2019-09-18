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Çeyrek altının yerini yarım gram altın aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 09:42 | Son Güncelleme

DÜĞÜNLERE en çok götürülen çeyrek altının fiyatı 450 liraya ulaştı.

Çeyrek altının yerini yarım gram altın aldı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - DÜĞÜNLERE en çok götürülen çeyrek altının fiyatı 450 liraya ulaştı. Fiyatı yüksek bulanların yeni tercihi ise 265 lira olan gram altın ve 132 lira fiyatıyla yarım gram altın oldu. Bursa Kapalı Çarşı kuyumcu esnafı Sercan Kaya, geçen yıla göre çeyrek altın satışlarında yüzde 30 oranında düşüş olduğunu, buna paralel olarak gram ve yarım gram altın satışlarında yüzde 100'e yakın bir artış gerçekleştiğini söyledi.
Önceki yıllarda akraba ve yakınlarının düğünlerine çeyrek altın götürenlerin tercihi, çeyrek altının 450 liraya yükselmesiyle değişti. Birçok kişi, çeyrek altın yerine gram altın veya yarım gram altına yöneldi. Altın fiyatlarının geçen seneye göre oldukça yükseldiğini belirten Bursa Kapalı Çarşı Kuyumcu esnafından Sercan Kaya, "Geçen seneye göre fiyatta bir yükseliş var. Geçen yıl ve ondan önceki yıllarda insanlar düğünlerde takı olarak çeyrek altın götürüyordu. Şu anda daha çok gram altın ve yarım gram altın tercih ediyorlar. Bu da vatandaşın alım gücüyle alakalı bir durum" dedi. Kaya, "Çeyrek altın satışında geçen seneye göre yüzde 30 oranında bir azalma söz konusu. Ama gram altında da yaklaşık yüzde 100 oranında bir yükseliş oldu. Yani çeyrek altın satışlarında gözle görülür bir düşüş var. Düğünlerde artık yarım gram altın veya gram altın tercih ediliyor. En çok tercih edilen de gram altın" diye konuştu.
Yeğeninin düğünü için kapalı çarşıya gelerek altın almak isteyen Faruk Kirazlı, eskiden düğünlerde, cemiyetlerde çeyrek altın taktığını belirterek, "Şimdi çeyrek altın almak nerede? Gücümüz ancak gram altına yetiyor. Asgari ücretle ev geçindiriyoruz. Gram altın bakmaya geldik çarşıya" diye konuştu.

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Çeyrek altının yerini yarım gram altın aldıÇeyrek altının yerini yarım gram altın aldıÇeyrek altının yerini yarım gram altın aldıÇeyrek altının yerini yarım gram altın aldı

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