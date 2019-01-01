Çeyrek asırdır teknolojiye direnen kasetçi

"Kasette öyle bir şey yok. Kaset kırılsa bile açıp tamir ediyorsunuz. Tekrar yapabiliyorsun. Öyle bir durumdan dolayı kasete çok önem veririm. Kasetler tarihi bakımından en çok kullanılabilen, en sağlıklı ürünler. Kasetin saklama özelliği çok kolay ve çok dayanıklı. Ayrıca kasetten gelen sesle dijital ortamdan gelen ses çok farklı. Kasette doğal, klasik bir ses var. Diğer bir deyişle, kaset hormonsuzdur yani. Müziğin dijital ortamda değil de direkt el emeği ile büyük uğraşılarla yapılan halidir. Daha zahmetli ama daha kalıcı bir şey. O yüzden kasete çok önem verdim ve bu işi seviyorum."

Bu işe başlamadan önce kendisine, 'Sen kaseti ne yapacaksın? Kaset öldü, gitti' diyenler olduğunu aktaran Koçoğlu, kasetin ölmeyeceğine inandığını ve bu inancını da ispat ettiğini belirtti.

Kasetlerin de kendisine göre bir piyasası olduğunu vurgulayan Koçoğlu, "Benim 25 yıllık müşterim var, sadece kaset alır başka hiçbir şey almaz. Kasete çok meraklıdır. Aldığı kaset de yerinde sağlam bir şekilde duruyor. Mesela 20 yıllık kaset elinde duruyor." dedi.

- "Anadolu'nun her yerinden müşterilerim var"

Şu anda elinde 150 binin üzerinde kaset bulunduğu bilgisini veren Koçoğlu, şunları anlattı:

"Bunların çoğunu da satmıyorum. Zaten genelde koleksiyon. Mesela İbrahim Tatlıses, 60 kaset çıkarmış, 60'ı da bende var. Zeki Müren 50 kaset çıkarmış, 50'si var. Biz bunların fazlasını satıyoruz. Yani iki tane olanları satıyoruz ama bir tane olanlar sürekli durur bizde. Öyle bir güzel koleksiyonumuz var. Bizde fazla kaset olduğu için vatandaş istediği her kaseti bulabiliyor. Uzaktan gelen de var. Kaset isteyen bir vatandaş Çorum’dan bana zarfla liste göndermiş. Bu zarfın içine kasetlerin isimlerini yazmış, özel siparişte bulundu. Ben de bu isteğini yerine getirip kargoyla kendisine ilettim. Adamın gönderdiği zarfı da çerçeve yaptırdım, köşede duruyor. Anadolu’nun her yerinden müşterilerim var benim. Bu işi çoğu bıraktı ama biz bırakmadık. Müşterimiz var, çok şükür. Çok büyük para değil ama bir evi geçindirecek kadar alıyoruz bir şeyler."