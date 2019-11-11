HABER

Ceza evinden çıkan genç dehşet saçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 04:33 | Son Güncelleme

İstanbul (İHA) Kartal’da Ceza evinden yeni çıkan genç ablasını kafasından eniştesini ve yeğenini ayağından vurdu.Alınan bilgiye göre ceza evinden yeni çıkan Cem Y.

İstanbul (İHA) Kartal’da Ceza evinden yeni çıkan genç ablasını kafasından eniştesini ve yeğenini ayağından vurdu.
Alınan bilgiye göre ceza evinden yeni çıkan Cem Y. Kartal Yıldırım sokakta 6 kat binanın 3. katında yaşayan Ablası Sedef Adanur O., eniştesi Serkan Güzeltepe’yi ve yeğeni Burçin Güzeltepe’yi silahla vurdu. Aralarında nedeni henüz bilinmeyen çıkan tartışma sonucu sinirlenen Cem Y. önce eniştesi Serkan G.’yi başından olayı engellemeye çalışan ablasını ve yeğenini ayağından vurdu.
Silah sesleri ilen uyanan komşular durumu emniyet ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri Cem Y.’yi göz altına aldı. Olayla ilgili polis ekiplerine açıklama yapan Cem Y. soğuk kanlılığıyla dikkat çekerek, " aha silah aha mermi" ifadelerini kullanıldığı öğrenildi.
112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ile yaralı enişte, abla ve yeğeni hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olan enişte Serkan G. durumu ciddi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

PARTNERYüksek yastık kullanıyorsanız dikkat! Yüksek yastık kullanıyorsanız dikkat!
Öfkeli kardeş; ablasını, eniştesini ve yeğenini silahla vurduÖfkeli kardeş; ablasını, eniştesini ve yeğenini silahla vurdu
Yüzlerce lastiği ateşe verdilerYüzlerce lastiği ateşe verdiler
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun'un Turabi itirafı olay oldu! 'Survivor...'

Acun'un Turabi itirafı olay oldu! 'Survivor...'

Tepki çeken 10 Kasım paylaşımı: Günde 5 vakit duyduğun ezan sesini...

Tepki çeken 10 Kasım paylaşımı: Günde 5 vakit duyduğun ezan sesini...

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Samsun'da feci kaza! Savcı ve eşi ağır yaralı 8 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

Samsun'da feci kaza! Savcı ve eşi ağır yaralı 8 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

ABD'den skandal S-400 açıklaması

ABD'den skandal S-400 açıklaması

Hüzünlü veda! Kimse yaklaştırılmadı

Hüzünlü veda! Kimse yaklaştırılmadı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yüzlerce lastiği ateşe verdiler

Yüzlerce lastiği ateşe verdiler

Evde kilitli kalan çocukları itfaiye kurtardı

Evde kilitli kalan çocukları itfaiye kurtardı

Şanlıurfa’da düğün dönüşü feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Düğün dönüşü feci kaza!

Acı haber gece yarısı geldi! Batman'da askeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Batman'da askeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Pakistan'da güvenlik görevlilerinin aracına saldırı: 5 ölü

Pakistan'da güvenlik görevlilerinin aracına saldırı: 5 ölü

Üşüyen yaralı genç kızın üzerini itfaiye erleri montlarıyla örttü

Üşüyen yaralı genç kızın üzerini itfaiye erleri montlarıyla örttü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.