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Cezaevi firarisi, bu kez uyuşturucu ile yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 12:59 | Son Güncelleme

İzmir Menemen’de, çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 11 yıl 4 ay kesilmiş cezası bulunan cezaevi firarisi Cafer Koçak (22), ikamet ettiği adreste uyuşturucu ile yakalandı.Menemen Asayiş Büro Amirliği ekipleri uyuşturucuya yönelik operasyonlarına devam ediyor.

İzmir Menemen’de, çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 11 yıl 4 ay kesilmiş cezası bulunan cezaevi firarisi Cafer Koçak (22), ikamet ettiği adreste uyuşturucu ile yakalandı.
Menemen Asayiş Büro Amirliği ekipleri uyuşturucuya yönelik operasyonlarına devam ediyor. Asarlık Yeşilpınar mahallesi 337 Sokak’ta bir ikamette bu sabah saat 06.00 sıralarında uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan operasyon sonucunda evde 159 adet satışa hazır esrar, 81 adet uyuşturucu hap, 8-10 içimlik Metafetamin, 26 adet Romeron ibareli hap, 8 adet Riksper ibareli hap, 4 adet Gerica hap, 1 adet kül tablası içinde içilmiş uyuşturucu sigara, 2 adet bong düzeneği ele geçirildi. Karşıyaka Ağır Ceza İlamat Masasınca "uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama", Menemen İlamat ve İnfaz Bürosunca "yaralama", Menemen 2. Asliye Ceza Mahkemesince "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından aranan ve hakkında 11 yıl 4 ay kesilmiş cezası bulunan cezaevi firarisi Cafer Koçak (22) yakalandı, Koçak ile yakalanan E.K. (29) ve B.K. (19) isimli şahıslar da "uyuşturucu madde ticareti"nden gözaltına alına alındı.

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