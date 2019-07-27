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Cezaevi firarisi kalasların arasında yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2019 10:20 | Son Güncelleme

Bursa Cezaevi’nden firar eden ve iki ayrı suçtan dolayı hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, İnegöl ilçesinde gizlendiği kalasların arasında yakalandı.Edinilen bilgiye göre, bir suçtan dolayı konulduğu Bursa Cezaevi’nden firar eden, hakkında Bursa Ağır Ceza Mahkemesi’nce yaralama, İnegöl Asliye Ceza Mahkemesi’nce hırsızlık suçundan toplam 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serdar T.

Cezaevi firarisi kalasların arasında yakalandı

Bursa Cezaevi’nden firar eden ve iki ayrı suçtan dolayı hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, İnegöl ilçesinde gizlendiği kalasların arasında yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, bir suçtan dolayı konulduğu Bursa Cezaevi’nden firar eden, hakkında Bursa Ağır Ceza Mahkemesi’nce yaralama, İnegöl Asliye Ceza Mahkemesi’nce hırsızlık suçundan toplam 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serdar T. her yerde aranıyordu. İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İnegöl Doğu Garajı yakınlarında görülen şahıs, ekipleri fark edince kaçmaya başladı. Ekipler ile cezaevi firarisi arasında başlayan kovalamaca Mahmudiye Mahallesi Tabakhane Caddesi üzerinde son buldu. Polislerden kurtulabilmek için işyeri önünde bulunan kalasların arasına saklanan şahıs, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.
Serdar T. emniyetteki işlemlerin ardından firar ettiği cezaevine gönderildi.

Cezaevi firarisi kalasların arasında yakalandı

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