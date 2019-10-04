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Cezaevi firarisi operasyonla yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 02:44 | Son Güncelleme

Adıyaman'da 15 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı

Adıyaman'da, cezaevi firarisi olarak aranan hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık üç yıl önce Adıyaman Açık Cezaevi'nden firar eden M.S.A'nın, kent merkezindeki evine geldiğini tespit etti.

Polis ekiplerini gören cezaevi firarisi, Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinin 4'üncü katından atlayarak kaçtı.

Ekipler, takip sonucu firari hükümlüyü kaçtığı bölgeye çağrılan takviye polis ekipleriyle arama çalışması başlattı.

Aynı mahallede bulunan İmam Hatip Lisesi Camisi Kur'an Kursu'na çıkan hükümlü, polis ekiplerinin operasyonu sonucu yakalanıp gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen hükümlü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Bu arada hükümlünün 3 yıldır arandığı, 14 bin lira para cezası, uyuşturucu ticareti, tehdit, kamu görevlisine hakaret, 2 ayrı nitelikli yağma suçları ile 15 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

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Adıyaman Cezaevi firarisi operasyon polis ekipleri

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