Cezaevi firarisi, sahte kimlikle yakalandı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, jandarma tarafından sahte kimlikle yakalanan, 7 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi Rasim T. (38), tutuklandı.

Marmaris'e 23 kilometre mesafedeki kırsal Hisarönü Mahallesi'nde, dün saat 18.00 sıralarında, devriye görevi yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü jandarmanın 'dur' ihtarına uymadı. Jandarmanın peşine düştüğü sürücü, girdiği patika yolda otomobili terk edip yaya olarak kaçtı. Yaklaşık 30 dakikalık kovalamacanın ardından şüpheli, yakalandı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak, ruhsatsız silah bulundurmak, tehdit, yaralama gibi 7 ayrı suçtan aranan ve cezaevi firarisi olduğu tespit edilen Rasim T.'nin üzerinden çıkan kimliğin de sahte olduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanan Rasim T., Muğla E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

FOTOĞRAFLI

