HABER

Cezaevi firarisi, tartıştığı 2 kişi tarafından öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 12:02 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, 20 gün önce cezaevinden firar eden Sadullah Bakırcılar, tartıştığı 2 kişi tarafından tabanca ile vurularak, öldürüldü.

Cezaevi firarisi, tartıştığı 2 kişi tarafından öldürüldü

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, 20 gün önce cezaevinden firar eden Sadullah Bakırcılar, tartıştığı 2 kişi tarafından tabanca ile vurularak, öldürüldü. Gözaltına alınan şüpheliler, Bakırcılar'ın kendilerine küfür ettiğini öne sürdü.
Olay, gece Hıdırağa Mahallesi Çiçek Sokak üzerindeki bir evin bahçesinde meydana geldi. 'Adam öldürme ve kasten yaralama' suçlarından hüküm giyen Sadullah Bakırcılar, 20 gün önce tutuklu bulunduğu Tekirdağ Açık Cezaevi'nden firar etti. Polisin her yerde aradığı Bakırcılar, gece Hıdırağa Mahallesi'nde bir arkadaşını ziyarete gitmek için yürürken karşılaştığı E.K. ve E.C. ile tartıştı.
Tartışma, araya girenler tarafından büyümeden önlendi.
Bakırcılar, arkadaşının evine giderek bahçede oturmaya başladı. Bu sırada gelen E.K. ve E.C., Bakırcılar'a ateş açtı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralanan Sadullah Bakırcılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bakırcılar, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
POLİS, 2 SAAT SONRA YAKALADI
E.K.ve E.C., olaydan 2 saat sonra Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandıkları evde yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, ilk ifadelerinde Sadullah Bakırcılar'ın kendilerine küfür ettiğini öne sürdü. Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Cezaevi firarisi, tartıştığı 2 kişi tarafından öldürüldüCezaevi firarisi, tartıştığı 2 kişi tarafından öldürüldü

PARTNER 'Yeni bir jön geliyor' 'Yeni bir jön geliyor'
Gazze’de ampute çocuklar unutulmadıGazze’de ampute çocuklar unutulmadı
İzmir ve çevresi 4,8 büyüklüğündeki depremle sallandıİzmir ve çevresi 4,8 büyüklüğündeki depremle sallandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Falcao'dan Galatasaray mesajı

Falcao'dan Galatasaray mesajı

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Adana'da kız meselesi yüzünden ortalık karıştı!

Adana'da kız meselesi yüzünden ortalık karıştı!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika Kuşadası Körfezi'nde deprem! (Son depremler AFAD-Kandilli Rasathanesi)

Kuşadası Körfezi'nde deprem!

Son dakika: Erbil saldırısının planlayıcıları Hacı Kurhan ve Metin Akgün etkisiz hale getirildi

MİT ve TSK'dan ortak operasyon! Etkisiz hale getirildiler

Bursa'da vahşet! Cesedi ormanda gömülü halde bulundu

Bursa'da vahşet! Cesedi ormanda gömülü halde bulundu

Bakan Koca'dan 'arazi tahsisi' tartışmalarına açıklama

Bakan'dan 'arazi tahsisi' tartışmalarına açıklama

Hatay'da 1 milyon 408 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Yer: Hatay! Sondaj makinelerinden çıktı

Bim Aktüel 13 Ağustos’tan itibaren indirimli ürünler: Gıda’da büyük indirimler

BİM'de 13 Ağustos'tan itibaren indirimli ürünler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.