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Cezaevi nakil aracı şarampole devrildi! 5 askerin durumu ağır

30.05.2023 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Bergama ilçesinde mahkumları bıraktıktan sonra dönüş yolunda olan cezaevi nakil aracı şarampole devrildi. Kazada 9’u jandarma personeli 10 kişi yaralandı. Yaralı askerlerden 5’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Cezaevi nakil aracı şarampole devrildi! 5 askerin durumu ağır

Edinilen bilgiye göre kaza, Bergama ilçesi Küçükkaya mevkiinde meydana geldi. Mahkumları cezaevine bıraktıktan sonra dönüş yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle cezaevi nakil aracı şarampole devrildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve 110 AKS ekibi sevk edildi.

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5 ASKERİN DURUMU AĞIR

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, AKS ekipleri araç içerisinde bulunan personelleri çıkardı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından cezaevi nakil aracı içerisinde bulunan 9 jandarma personeli ve 1 şoför ambulans ile Bergama Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan 9 jandarma personelinden 5’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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cezaevi kaza

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