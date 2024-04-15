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Cezaevi önünde çadır kurup sabaha kadar nöbet tuttular! Sayıları artıyor: Teleferik kazasında tutuklanan belediye başkanına CHP'lilerden destek

15.04.2024 11:39
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Antalya'da can kaybı da yaşanan teleferik kazası nedeniyle tutuklanan CHP'li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'e destek vermek için partililer cezaevi önünde çadır kurdu. Nöbet tutan partililere sabah saatlerinde yenileri eklenirken çadırların sayısı da arttı. Tutuklama kararına CHP'lilerin tepkileri devam ediyor.

Cezaevi önünde çadır kurup sabaha kadar nöbet tuttular! Sayıları artıyor: Teleferik kazasında tutuklanan belediye başkanına CHP'lilerden destek

Antalya'da meydana gelen teleferik kazası 1 kişinin ölümüne, 7 kişinin yaralanmasına yol açtı. 31 Mart yerel seçimlerinde Kepez Belediye Başkanı seçilen, ANET'in eski genel müdürü Mesut Kocagöz dahil 5 kişi tutuklandı. CHP'den tepki üstüne tepki gelirken partililer cezaevinin önünde çadırlar kurup sabaha dek nöbet tuttu.

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BELEDİYE BAŞKANI DAHİL 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Antalya'da 12 Nisan'da yaşanan teleferik kazası ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, teleferik hattını işleten ANET'in önceki genel müdürü ve son seçimlerde CHP'den Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz ile mevcut ANET Genel Müdür Vekili Ahmet Buğra Samsunlu, dün akşam saatlerinde ifadelerinin alınması için adliyeye gitti. Kocagöz ve Samsunlu, gözaltındaki 12 şüpheliyle birlikte nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Mesut Kocagöz, Ahmet Buğra Samsunlu, mekanik mühendisi Okan Erol, Megatower bakım şirketi sahibi Serdar Tezcan, bakım şirketinin bakım ve otomasyon amiri Serkan Yellice 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklandı. Diğer 9 şüpheli serbest bırakıldı. Serbest bırakılan şüphelilerden 8'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

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Mesut Kocagöz

GECE CEZAEVİ ÖNÜNDE ÇADIRLAR KURULDU

Mesut Kocagöz ve diğer şüpheliler, Döşemealtı L Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Tutuklama kararı sonrasında bazı partililer cezaevi önüne geldi. Dün gece saatlerinde partililer tarafından cezaevi önüne 3 çadır kuruldu. Yaklaşık 100 civarında partili cezaevi önünde sabaha kadar nöbet tuttu. Cezaevi önündeki çadır ve nöbet için gelen partili sayısı sabah saatlerinden itibaren arttı.

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ÖZGÜR ÖZEL: BU KARAR HUKUKİ DEĞİL SİYASİDİR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklama kararı üzerine sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Özel, “Antalya'daki teleferik kazası soruşturmasında Kepez Belediye Başkanımız Mesut Kocagöz hakkında verilen tutuklama kararını ve hukuki süreci yakından takip ediyoruz. Ancak Soma'dan İliç'e hiçbirinde kamu görevlilerinin soruşturulmadığı gerçeği ortadayken bu karar hukuki değil siyasidir. Kuşkusuz kazada dahli olan kim varsa kimsenin gözyaşına bakılmamalıdır. Bu kırmızı çizgimizdir. Bu hassasiyetle teleferik kazasındaki adli soruşturmayı yakından takip etmeyi sürdüreceğiz ama sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz" dedi.

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MUHİTTİN BÖCEK: TÜM TOPLUM ADINA ÜZÜNTÜ VERİCİ

Karara tepki gösteren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise “Yaşanan olayın acısı üzerimizdeyken Mesut Kocagöz Başkanımız hakkında alınan karar, tüm toplum adına üzüntü vericidir. Hukukun ve yasaların üstünlüğüne her zaman inanan bireyler olarak mahkemenin adil bir tutum sergileyeceğinden hiç şüphemiz yok. Mesut Başkanımıza uygulanan hukuki yaklaşımın ve hızın ülkede bugüne kadar yaşanan tüm benzer konularda uygulanmamış olması da ayrıca düşündürücüdür. Hukuka karşı saygımız ve sorumluluğumuz nedeni ile konuyu en ince ayrıntısına kadar takip edeceğimizin bilinmesini isterim" diye paylaşımda bulundu.

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MİLLETVEKİLLERİ DE TEPKİ GÖSTERDİ

Tutuklama kararına CHP'li çok sayıda milletvekili de tepki gösterdi. Kocagöz hakkında verilen tutuklama kararını yakından takip ettiklerini belirten CHP Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır, “Kepez Belediye Başkanımız Mesut Kocagöz'ün tutuklanması hukuki değil, siyasi bir karardır. Hukukun siyasi bir sopa olarak kullanılması kimseye fayda sağlamayacaktır. Hukukun üstünlüğünü her zaman savunan insanlar olarak mahkemenin konuya siyasi değil, hukuki açıdan yaklaşarak en doğru kararları vereceğine inanıyorum. Bağımsız yargı hepimize lazım" dedi.

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Kocagöz'ün tutuklanmasının siyasi bir karar olduğunu açıklayan CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar ise “Bugün hukuk bir kez daha yok sayılmıştır" dedi. CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı da “Yargı eliyle hukuk katledildi. 30 yılın üzerine kazanılan Kepez Belediyesi’nin kaybedilmesini hazmedemediler" diye paylaşımda bulundu. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Kepez CHP Teleferik
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