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Cezaevi şoförü, uzman çavuşu bıçaklayarak öldürdü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 15:28 | Son Güncelleme

ACI HABER AİLESİNE VERİLDİ Ardahan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda şoför olarak çalışan Fatih Dinç, tartıştığı Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili'yi bıçakladı.

ACI HABER AİLESİNE VERİLDİ Ardahan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda şoför olarak çalışan Fatih Dinç, tartıştığı Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili'yi bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Kuşdili, hastanede öldü. Aynı bıçağı göğsüne saplayan Dinç ise intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan Dinç, tedaviye alındı. Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili'nin ölüm haberi, memleketi Manisa'nın Kula ilçesinde üzüntü yarattı. Kula Kaymakamı Kemal Duru, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Gürsel Aydın ve Kula İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım, Kuşdili'nin Camicedit Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haberi verdi. Baba Süleyman Kuşdili ve anne Şengül Kuşdili, oğullarının ölüm haberiyle üzüntü yaşadı. Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili'nin cenazesinin işlemleri tamamlanınca Kula'ya gönderileceği öğrenildi. Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)

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