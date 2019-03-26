HABER

Cezaevi ziyaretinde hırsızlık yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2019 17:28 | Son Güncelleme

Samsun’da cezaevindeki yakınını ziyarete giden şahıs, ziyarete gelen diğer mahkum ve tutuklu yakınlarına ait cüzdan ve 2 adet küpeyi çaldı.Olay, Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda meydana geldi.

Cezaevi ziyaretinde hırsızlık yaptı

Samsun’da cezaevindeki yakınını ziyarete giden şahıs, ziyarete gelen diğer mahkum ve tutuklu yakınlarına ait cüzdan ve 2 adet küpeyi çaldı.
Olay, Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevinde bulunan yakınını ziyarete giden Halil Y. (23), diğer ziyarete gelen vatandaşların içeriye sokmaları yasak olan eşyaları koydukları girişteki dolaptan cüzdan ve 2 adet küpe çaldı. İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Halil Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesine sevk edilen Halil Y., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARTNERBalkonda aşka geldiler! Balkonda aşka geldiler!
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 49 bin 854 uyuşturucu hap ele geçirildiGaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 49 bin 854 uyuşturucu hap ele geçirildi
Hatay’da korkutan araç yangınıHatay’da korkutan araç yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler: Van'dan ilan ediyorum...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler: Van'dan ilan ediyorum...

Başkentten kahreden şehit haberi!

Başkentten kahreden şehit haberi!

Altın alacaklar dikkat!

Altın alacaklar dikkat!

'Onu kazanırsa heykelini ben dikerim'

'Onu kazanırsa heykelini ben dikerim'

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Metin Topuz hakim karşısında

Kriz yaratan isim hakim karşısında!

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Adana'da acı olay... 5 yaşındaki Bilal, evde çıkan yangında öldü

Adana'da acı olay... 5 yaşındaki Bilal, evde çıkan yangında öldü

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek ortaya çıktı

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.