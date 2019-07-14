Cezaevinde intihar etti

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki E Tipi Cezaevi'nde, bıçakla yaralama suçundan hükümlü olan Adem U. (35), kendini koğuş penceresine asarak yaşamına son verdi. Adem U.'nun cenazesi memleketi Denizli'de toprağa verildi.

Nazilli E Tipi Cezaevi'nde kalan hükümlülerden Adem U., dün öğleden sonra koğuştaki diğer mahkumların havalandırmaya çıkması üzerine içeride yalnız kaldı. Adem U., bu sırada koğuşun penceresine bağladığı iple kendini asarak intihar etti. Havalandırmadan dönen mahkumlar, Adem U.'yu ölü bulunca, durumu infaz koruma memurlarına bildirdi.

Adem U.'nun cansız bedeni, cezaevi savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Buradaki otopsinin ardından Adem U.'nun yakınları tarafından alınan cenazesi, Denizli'ye götürülüp, bugün öğlende Ulu Cami'de kılınan namazın ardından Çakmak Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Adem U.'nun intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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