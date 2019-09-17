HABER

CEZAEVİNDEKİ ARKADAŞLARINI ZİYARETE GİDERKEN YAKALANDILAR... HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 15:29 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da 3 ilçede 6 evden hırsızık yapan 2 kişi, Kartal Cezaevi'nde tutuklu arkadaşlarını ziyarete gittiği sırada, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL'da 3 ilçede 6 evden hırsızık yapan 2 kişi, Kartal Cezaevi'nde tutuklu arkadaşlarını ziyarete gittiği sırada, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık için girdikleri evlere giriş ve çıkışları güvenlik kameralarına yansıdı.

6 AYRI EVDEN 20 BİN LİRALIK HIRSIZLIK

Ümraniye, Çekmeköy, Tuzla’da 23 Mayıs 2 Eylül tarihleri arasında iki şüphelinin 6 ayrı evden 20 bin lira değerinde dizüstü bilgisayar, telefon ve tablet çalmalarıyla ilgili İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından çalışma başlatıldı. Güvenlik kameralarından şüphelilerin kimlikleri ve kullandıkları araç plakaları tespit edildi. Takibe alınan 2 şüphelinin Kartal Cezaevi'nde arkadaşlarını ziyaret etmeye gittikleri belirlenerek, cezaevi önünde tedbir alındı. Şüpheliler, 10 Eylül'de Kartal Cezaevi otoparkında yakalanarak gözaltına alındılar.

TUTUKLANDILAR

Polisin yaptığı soruşturmada hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelilerden Mert A.(18)’nın 3, , Mehmet K.(18)’nın 9 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri'de tüyler ürperten cinayet! Kardeşinin yanında öldürdü Kayseri'de tüyler ürperten cinayet! Kardeşinin yanında öldürdü
Davraz yeni sezonda daha rahat ve güvenli olacakDavraz yeni sezonda daha rahat ve güvenli olacak
Alman heyetten Nilüfer Belediyesi’ne ziyaretAlman heyetten Nilüfer Belediyesi’ne ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

İtalyan model: Harika vakit geçirdik!

İtalyan model: Harika vakit geçirdik!

Afganistan'da canlı bombalı çifte saldırı! Çok sayıda ölü var

Afganistan'da canlı bombalı çifte saldırı! Çok sayıda ölü var

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Korkunç rakam! 1644 ölü

Korkunç rakam! 1644 ölü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara merkezli 5 ilde 'naylon fatura' operasyonu

5 ilde düğmeye basıldı! Devleti 200 milyon TL zarara uğratmışlar

Samsun'da genç kıza tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı

Genç kıza tecavüz etti! Mahkemeden şoke eden karar

Hepsi TSK arşivinden çıktı! İşte Kore kahramanları

Hepsi TSK arşivinden çıktı! İşte Kore kahramanları

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan Yunanistan'a 'bayrak' tepkisi!

Dışişleri'nden Yunanistan'a 'bayrak' tepkisi!

Üniversiteli Sude'nin şüpheli ölümü

Üniversiteli Sude'nin şüpheli ölümü

HSYK eski Genel Sekreteri Mehmet Kaya'ya 15 yıl hapis

HSYK eski Genel Sekreteri Mehmet Kaya'ya 15 yıl hapis

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.