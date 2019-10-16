HABER

Cezaevindeki cinayetin sanıklarına, 45 yıl hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 11:18 | Son Güncelleme

BURSA'da annesi Mazez Bakıryapan'ı (67), 243 yerinden bıçaklayarak öldüren Selçuk Bakıryapan'ı (43) tutuklu bulunduğu cezaevindeki koğuşunda, döverek öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 7 sanıktan 5'ine toplam 45 yıl 2 ay hapsis cezası verildi.

Cezaevindeki cinayetin sanıklarına, 45 yıl hapis cezası

Halil ÖZÇOBAN/BURSA,(DHA)- BURSA'da annesi Mazez Bakıryapan'ı (67), 243 yerinden bıçaklayarak öldüren Selçuk Bakıryapan'ı (43) tutuklu bulunduğu cezaevindeki koğuşunda, döverek öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 7 sanıktan 5'ine toplam 45 yıl 2 ay hapsis cezası verildi. 2 sanık ise beraat etti. Mahkeme heyeti, kararında Bakıryapan’ın başına aldığı 'bot' darbesiyle öldüğünü bildirerek, 'bot'u silah olarak değerlendirdi.
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde annesi Mazez Bakıryapan'ı 19 Ocak 2016 tarihinde 243 yerinden bıçaklayarak öldüren Selçuk Bakıryapan, gözaltına alınıp, tutuklandı. Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Bakıryapan'a, İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'nden 'şizofreni' raporu verildi. 15 Kasım 2016 günü görülen duruşmada mahkeme heyeti, sanığın ceza ehliyeti olmadığı gerekçesiyle yüksek güvenlikli sağlık kurumunda tutuklu olarak tedavi edilmesini kararlaştırdı. Hastaneye gönderilmek üzere Bursa E Tipi Cezaevi B-12 koğuşunda bekletilen Bakıryapan, 12 Haziran 2018 günü, sabah sayımı için gelen infaz koruma memurlarının seslenmelerine yanıt vermedi. Bunun üzerine gelen revir görevlilerince baygın halde bulunan Bakıryapan, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yoğun bakıma alınan Selçuk Bakıryapan 22 gün sonrai 3 Temmuz 2018'de hayatını kaybetti. İstanbul Adli Tıp 1. İhtisas Dairesi yapılan otopsi sonucunda hazırladığı raporunda 'Genel beden travmasına bağlı çoklu kot kırıkları ile birlikte iç organ yaralanması ve bundan meydana gelen iç kanama, beyin kanaması, yumuşak doku içi kanama ve gelişen komplikasyonlar sonucu öldüğü anlaşılmıştır' dedi.
Yapılan araştırmalar sonucunda Selçuk Bakıryapan'ı döverek öldürdükleri ortaya çıkan aynı koğuşta başka suçlardan tutuklu bulunan İbrahim Çapur (33), Ünal Kapancığil (34) , Ugur A. (44) , Öztürk T. (30) , Hakan Güner (18), Muhammed Mardinli (20) ve Savaş Madak (23) hakkında Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.Haklarında 'kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istenen sanıklar, karar duruşmasına tutuldukları çeşitli cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Son savunmaları sorulan sanıklardan Ünal Kaparcıgil, “Bir diyeceğim yoktur, verilecek cezaya razıyım”, Muhammed Mardinli ile Savaş Madak “1,5 yıldan beri mağduruz, beraatimizi istiyoruz”, Hakan Güner, “İlahi adalet yerini bucaktır, mahkemenin vereceği karara saygılıyım” dedi. İbrahim Çapur ise, “Başımdan geçen bu olay, kaderin bana ikinci defa oynadığı oyundur” diye konuştu. Ugur A. ile Öztürk T. de takdiri mahkeme heyetine bıraktı.
'BOT' SİLAH SAYILDI
Mahkeme heyeti, toplanan deliller sonucunda Selçuk Bakıryapan’ın, vücuduna çok sayıda 'bot' darbesi aldığını, ölümün de başına aldığı 'bot' darbesi nedeniyle gerçekleştiğini bildirdi. Mahkeme, 'bot'u silah sayarak, Ünal Kapancıgil’e 11 yıl 8’ay, Muhammed Mardinli, Savaş Madak, Hakan Güner ve İbrahim Çapur’a 8’er yıl 4’er ay hapis cezası verdi. Uğur A. ile Öztürk T.'yi ise beraat ettirdi.

FOTOĞRAFLI

Cezaevindeki cinayetin sanıklarına, 45 yıl hapis cezasıCezaevindeki cinayetin sanıklarına, 45 yıl hapis cezasıCezaevindeki cinayetin sanıklarına, 45 yıl hapis cezası

PARTNER Müge Anlı'da şoke eden gerçek! İki kız kardeşle de birlikte olup... Müge Anlı'da şoke eden gerçek! İki kız kardeşle de birlikte olup...
Samsun’da FETÖ’den 3 kişi adliyeye sevk edildiSamsun’da FETÖ’den 3 kişi adliyeye sevk edildi
Otomobil ormanlık alanda alev aldıOtomobil ormanlık alanda alev aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Çakar'a çok sert tepki! 'Girişi yasaklansın'

Çakar'a çok sert tepki! 'Girişi yasaklansın'

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.