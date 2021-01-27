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Cezaevindeki yakınının maaşını zimmetine geçirdi, 'Parayı aldım, yalan yok' dedi

27.01.2021 14:44 | Son Güncelleme:
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Cezaevindeki yakınının maaşını zimmetine geçirdi, 'Parayı aldım, yalan yok' dedi

Zonguldak'ta işlediği bir suç nedeniyle cezaevine giren İsmail K., vasi olarak atadığı yeğeni Murat B.'nin, çektiği maaşının bin lirasını zimmetine geçirdiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Tutuksuz yargılanan Murat B., "Parayı aldım, yalan yok" dedi.

Olay, Şubat 2020 yılında meydana geldi. İşlediği bir suç nedeniyle cezaevine giren İsmail K., vasi olarak yeğeni Murat B.'yi atadı. İsmail K.'nın emekli maaşını bankadan alan Murat B., bin lirasını eşi alması için mahalledeki bakkala bıraktı. Bin lirasını ise alarak harcadı. Durumu öğrenen İsmail K., cezaevinden savcılığa dilekçeyle başvuruda bulunarak yeğeni Murat B.'den şikayetçi oldu. Cumhuriyet Savcısı'nın hazırladığı iddianamenin ardından Murat B. hakkında 'zimmet' suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Murat B., Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada İsmail K. de hazır bulundu.

Mahkemede ifade veren Murat B., bankadan 2 bin 80 lira çektiğini anlatarak, "Parayı aldım, yalan yok. Bin lirayı ettiğim masraflar için aldım. Bin 80 lirayı eşi alması için bakkala bıraktım. Cezaevine ve bankaya gidip gelmek için taksi masraflarım vardı. Yapmış olduğum masraflara ilişkin dilekçemi sundum. Parayı da iade etmeye hazırım" dedi. İsmail K. ise sanıktan şikayetçi olduğunu anlatarak, "Benim 2 bin 80 lira paramı aldı. Şubat ayı maaşımdan hiç bırakmadı. Bana da göndermedi. Benim maaşımı çekip bana getirecekti ben de ona 200 lira harçlık verecektim. İçinden para almasını söylemedim" dedi. Mahkemede tanık olarak dinlenen İsmail K.'nin eşi ise maaşın bin lirasını bakkaldan aldığını söyledi.

Duruşma, Cumhuriyet Savcısı'nın mahkemeye mütalaasını sunması için ertelendi.

DHA

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