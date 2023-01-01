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Cezaevinden çıkıp dehşet saçtı! Kendisinden ayrılmak isteyen genç kızı ve onun annesini vurdu

01.01.2023 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da korkunç bir olay yaşandı. Cezaevinden yeni çıkan M.E. (21), birlikte yaşadığı ve kendisinden ayrılmak isteyen B.E. (17) ve onun annesini (39) tabancayla vurdu. İsabet eden kurşunlarla ağır yaralanan B.E. ve annesi, kanlar içinde yığıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Cezaevinden çıkıp dehşet saçtı! Kendisinden ayrılmak isteyen genç kızı ve onun annesini vurdu

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce cezaevinden çıkan M.E., kendisinden ayrılmak isteyen, birlikte yaşadığı B.E. ile konuşmak için onun annesinin evine gitti. Burada B.E. ve annesi ile tartışan M.E., belindeki tabancayı çıkararak ateş etti. İsabet eden kurşunlarla ağır yaralanan B.E. ve annesi, kanlar içinde yığılırken, M.E. ise olay yerinden kaçtı.

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HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNUYOR

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, B.E. ve annesini Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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M.E GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli M.E.'yi babasının evinde yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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