Cezaevinden çıktı! Eşiyle evlenen arkadaşını öldürdü

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesi Mutlu Mahallesi 2950 sokakta 13 Kasım günü meydana geldi. İddiaya göre, Cuma B.’nin (25) kullandığı motosiklete kar maskeli bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Saldırıda Cuma B. ve yanında yolculuk eden arkadaşı Eren Kaya (20) ağır yaralandı. Silahı kullandığı belirtilen kişi, yanında yine kendisi gibi kar maskeli başka biriyle kaçtı. Yaralılar, Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Eren Kaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 19 Kasım günü hayatını kaybetti.

POLİSİN ARAŞTIRMASI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI



Olayın cinayete dönüşmesi sonrası Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Polis olayın olduğu mahalleye giderek herkes ile tek tek görüşüp öldürülen şahsın kimseyle husumetli olup olmadığını araştırdı.

CEZAEVİNDE ÖLDÜRMEYE KARAR VERDİ



Polisin yaptığı araştırmada maktul Kaya’nın bir süre önce cezaevinden çıktığını ve burada tanıştığı Metin A.’nın dini nikahlı ve 2 yaşında bir çocuğu olduğu eşi D.T. (18) ile yakınlaştığını, bir süre sonra da dini nikahla evlendiklerini öğrenince aralarında husumet başladığını belirledi. Polis ayrıca, Kaya ile D.T.’nin, D.T. eşi Metin A.’yı cezaevine görmeye geldiği sırada tanıştığını ve daha sonra da aralarında gönül ilişkisi başladığını, Kaya’nın Metin A.’dan önce cezaevinden çıkınca D.T.’nin Kaya ile dini nikah kıyarak evlendiğini saptadı. Metin A.’nın da bu durumu cezaevindeyken öğrendiğini, bu nedenle Kaya’yı öldürmeye karar verdiğini öğrendi.