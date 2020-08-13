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Cezaevinden firar edip eski eşini öldürmeye giden kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2020 10:51 | Son Güncelleme

Ankara'da cezaevinden firar edip, eski eşini öldürmek için Yozgat'ın Sorgun ilçesine giden Ecevit Kıymaz (41), Ankara ve Yozgat polisini alarma geçirdi. Anne, kızıyla birlikte hemen başka bir şehre götürülerek, koruma altına alınırken, polis Sorgun Otogarı'nda güvenlik kameralarınca görüntülenen firariyi, kıskıvrak yakaladı. Kıymaz'ın üzerinden Ayşe O.'un adresinin yazılı olduğu not kağıdı çıktı.

Cezaevinden firar edip eski eşini öldürmeye giden kişi yakalandı

Ankara'da 28 ayrı hırsızlık suçundan 22 yıl hapis cezasına çarptırılan Kıymaz, 2 gün önce Sincan Açık Cezaevi'nden firar etti. Kıymaz, kızı Kader K.'yı arayarak Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan eski eşi Ayşe O.'yu öldüreceğini söyledi. Babasının tehditleri nedeniyle paniğe kapılan Kader K., durumu polise bildirdi. Firarinin yakalanması için Ankara ve Yozgat Emniyet Müdürlüğü ortak operasyon başlatırken, Ayşe O. ile kızı koruma altına alınmak istendi. Ancak Ayşe O., kadın sığınma evine yerleşmeyi kabul etmedi. Bunun üzerine anne ve kızı, polis eşliğinde açıklanmayan bir kente götürülüp, yerleştirildi.

NOT KAĞIDI BULUNDU

Ankara-Yozgat arasındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, Kıymaz'ın dün Sorgun ilçesine geldiğini, otogarda görüldüğünü tespit etti.

Geniş kapsamlı arama çalışması başlatan polis, Ecevit Kıymaz'ı Cumhuriyet Caddesi'nde yakalayarak, gözaltına aldı. Kıymaz'ın üzerinde, eski eşi Ayşe O.'un adresinin yazılı olduğu not kağıdı bulundu. Ecevit Kıymaz'ın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

DHA

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