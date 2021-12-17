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  4. Cezaevinden firar etti! Film gibi şafak operasyonuyla yakalandı

Cezaevinden firar etti! Film gibi şafak operasyonuyla yakalandı

17.12.2021 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’da, cezaevinden firar eden şahış için film gibi operasyon düzenlendi. 2 yıl önce cezaevinden kaçan ve 21 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari, şafak operasyonuyla yakalandı. Firarinin kaldığı evde uyuşturucu maddelerine de rastlandı.

Cezaevinden firar etti! Film gibi şafak operasyonuyla yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT Timleri, 2019 yılında tutuklu bulunduğu açık cezaevinden firar eden ve çok sayıda suçtan 21 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan Tolga K. (30) isimli şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Titiz bir çalışma ile şahsı bulmak için çalışmalarını yürüten ekipler, şahsın farklı illerde saklandığını ve en son Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde bir arkadaşının evinde kaldığını belirledi.

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UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI

Evi takibe JASAT dedektifleri sabahın erken saatlerde operasyon düzenledi. Operasyon neticesinde uzun süredir cezaevi firarisi olarak aranan Tolga K. ve arkadaşı O.D. (27) bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatlarıyla birlikte kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar, güvenlik önlemleri alınarak adliyeye sevk edildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cezaevi Kastamonu
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