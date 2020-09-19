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Cezaevinden izinli çıktı, evinin önünde öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 16:25 | Son Güncelleme

Manisa'nın Salihli ilçesinde, farklı kentlerde ve zamanlarda 3 kişiyi öldüren ve pandemi nedeniyle yaklaşık 1 hafta önce cezaevinden izinli olarak çıkan Ali Zehir (66), evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü.

Cezaevinden izinli çıktı, evinin önünde öldürüldü

Salihli'nin Başlıoğlu Mahallesi Çınarlık mevkisinde, saat 03.30 sıralarında yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, göğüs kısmından defalarca bıçaklandığı tespit edilen Ali Zehir'in öldüğünü tespit etti. Ali Zehir'in cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüpheli ya da şüphelilerin kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

KARDEŞİ DAHİL 3 KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞ

Öte yandan evinin önünde öldürülen Ali Zehir'in, 1995 ve 2010 yılları arasında aralarında kardeşi İbrahim Zehir'in de bulunduğu 3 kişiyi öldürdüğü öğrenildi. Zehir'in pandemi nedeniyle yaklaşık 1 hafta önce cezaevinden izinli olarak çıktığı belirtildi. (DHA)

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