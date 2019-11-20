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Cezaevinden kaçarak eşini öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 19:56 | Son Güncelleme

Hatay'da cezaevi firarisi Ahmet Kaya (47), boşanma aşamasında olduğu eşi Sibel Kaya'yı (41) kalbinden ve karnından bıçaklayarak öldürdü. Ahmet Kaya, kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, merkez Antakya ilçesinde Kışlasaray Mahallesi Ay Sokak'ta meydana geldi. İlk evliliğinden 2 çocuğu olan Sibel Kaya, bir süre önce Hatay Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda olan ikinci eşi Ahmet Kaya'dan boşanmaya karar verdi. Cezaevinden firar eden Ahmet Kaya, boşanma aşamasında olduğu eşi Sibel Kaya'nın oturduğu eve gitti. İddiaya göre ikili arasında tartışma çıktı.

KALBİNDEN VE KARNINDAN BIÇAKLADI

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Kaya bıçakla Sibel Kaya'yı kalbinden ve karnından yaraladı. Sibel Kaya kanlar içinde yığılırken, Ahmet Kaya kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Sibel Kaya hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Sibel Kaya, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Firari Ahmet Kaya, polisin düzenlediği operasyonla akşam saatlerinde Antakya Akevler Mahallesi'nde yakalanıp gözaltına alındı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
hatay Antakya kadın cinayeti

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