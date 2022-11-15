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Cezayı yedi bir de hatıra fotoğrafı çektirdi: Bu suç olmamalı, bedel ödendi

15.11.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy'de meydana gelen trafik denetiminde aracında abart egzoz kullanan kişi için cezai işlem uygulandı. Ceza yiyen genç sürücü, ceza makbuzu ile beraber otomobilinin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Sürücünün, ''Modifiye suç olmamalı. Bedel ödendi. Aracı aldık beledini ödedik'' demesi ilginç anlara sahne oldu.

Cezayı yedi bir de hatıra fotoğrafı çektirdi: Bu suç olmamalı, bedel ödendi

Kadıköy’de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği'nce trafikte araçlara ve sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimde durdurulan bir otomobilde abart egzoz bulunduğu tespit edilmesi üzerine otomobilin sahibi Doğuş Boğa’ya bin 850 TL para cezası verildi. Ayrıca otomobil de otoparka çekildi. Aracın sahibi Boğa, ceza makbuzunu eline alıp otomobilinin önüne geçerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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“BEDEL ÖDENDİ”

Ceza yiyen araç sahibi Doğuş Boğa, “Egzozdan ceza yedim. Aracın egzozu kopuk. İnandıramadım. Bin 850 TL ceza yedim. Bir de otopark parası var. Egzoz dün koptu zaten. Arabayı alalı 2 gün oldu. Araba biraz basık, tümseğe çarpınca egzozu kopardım. Modifiye suç olmamalı. Bedel ödendi. Aracı aldık beledini ödedik” dedi.

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(İHA)

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