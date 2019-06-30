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Cezayir bağımsızlık liderine "orduya hakaret" suçlamasıyla tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 22:30 | Son Güncelleme

Cezayir'de Fransa'ya karşı bağımsızlık savaşına katılmış Lahdar Burkia, "orduya hakaret" suçlamasıyla tutuklandı

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de Fransa'ya karşı bağımsızlık savaşı liderlerinden Lahdar Burkia'nın (86) "orduya hakaret" suçlamasıyla tutuklandığı bidirildi.

Başkent Cezayir'deki bir mahkemeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Burkia, "barış zamanında ordunun moralini düşürme, ordunun düzenini bozma ve orduya hakaret" suçlamasıyla tutuklandı.

Ülke basınında geçen günlerde, Burkia'nın ordu hakkında "kurulduğu günden itibaren milis gücü gibi davrandığı" yönündeki açıklamaları yer almıştı.

Burkia, Cezayir'in Fransa'ya karşı verdiği 1954-1962 yılları arasındaki bağımsızlık savaşı sırasında öne çıkan liderlerden biri olarak tanınıyor.

- Cezayir televizyonundan Burkia "Fransa ordusu için savaştı" iddiası

Buna karşın, Cezayir resmi devlet televizyonu, Lahdar Burkia'nın aslında Fransız ordusu için savaştığını ancak Cezayir'e geldiği sırasında bağımsızlık mücadelesine katıldığını öne sürdü.

Cezayir'de tarihi nitelikteki kitlesel gösteriler ve ordunun "uyarıları" sonucu 20 yıldır yönetimde bulunan Abdulaziz Buteflika'nın 2 Nisan'da istifasını açıklamasına rağmen protestolar hala devam ediyor.

Göstericiler, Buteflika'nın çevresinde kümelenmiş siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından yolsuzluğa bulaşanların görevden alınmasını, bu kişilerden yargı önünde hesap sorulmasını ve ülkelerinde köklü reform talep ediyor.

Cezayir ordusu da benzer şekilde Buteflika sonrası geçiş döneminde nüfuzunu arttırdığı yönünde eleştiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bağımsızlık lideri Cezayir Lahdar Burkia

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