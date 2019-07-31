Cezayir diyalog komitesinden Cumhurbaşkanı'na bir hafta mühlet

CEZAYİR (AA) - Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılabilmesi için kurulan Ulusal Diyalog Komitesi Koordinatörlerinden Kerim Yunus, "ülkedeki gerginliğin azaltılması" yönündeki taleplerine yönetimden olumlu yanıt gelmemesi halinde "komitenin bir hafta içinde lağvedileceğini" söyledi.

Ülkenin mevcut krizden çıkması amacıyla yönetim ve sivil toplum arasındaki görüşmeleri yürütmek üzere kurulan Cezayir Ulusal Diyalog Komitesinin, hükümetten talep ettiği "göstericilerin serbest bırakılması" şartına ordudan gelen "ön şart kabul edilemez" yanıtına tepkiler sürüyor.

Diyalog Komitesi Koordinatörlerinden Yunus Kerim, Cezayir resmi radyosuna konuya ilişkin yaptığı açıklamada, komitenin öne sürdüğü "gerilimin düşürülmesi koşulunun diyalog yolunda ilerlemenin temel şartı olduğunu" belirterek, "Cumhurbaşkanı'nın bu şartları bu hafta içinde yerine getirmemesi, bu komitenin çalışmalarını sonlandırması demektir." ifadelerini kullandı.

- Ne olmuştu?

Cezayir Geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, ülkede seçimlerin yapılmasını sağlamak üzere sivil toplum ve yönetim arasındaki diyaloğu yönetmesi için Cezayir Ulusal Diyalog Komitesi kurulması çağrısı yapmıştı.