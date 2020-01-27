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Cezayir ile BAE Dışişleri Bakanlarından "kısa Libya" görüşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 21:22 | Son Güncelleme

Cezayir ile BAE Dışişleri Bakanlarından "kısa Libya" görüşmesi

CEZAYİR (AA) - Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan Libya krizini görüştü.

Bukadum, bir günlük ziyaret kapsamında ülkesine gelen BAE'li mevkidaşı Bin Zayid ile başkent Cezayir'de düzenlediği ortak basın toplantısında, aralarında geçen kısa görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Libya başta olmak üzere ortak öneme sahip meselelerin ele alındığını belirtti.

Bölgedeki mevcut durumun zorluğuna dikkati çeken Bin Zayid Al Nahyan ise bu durumun, ikili ilişkilerin geliştirilmesi için fırsatları değerlendirmeleri konusunda ülkesi ve Cezayir'i engellemeyeceğini söyledi.

Ziyareti çerçevesinde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid et-Tebbun'a BAE üst düzey yetkililerinin davetini ileten Bin Zayid, "Bu, yakın zamanda görmek istediğimiz bir ziyaret ve her bakımdan ikili ilişkilerin gelişmesini dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
bea Cezayir Libya

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