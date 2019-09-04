HABER

Cezayir ordusundan "diyalog yapılan taraf olmayı kabul etmedik" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 22:49 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, bazı siyasi partilerin müzakere sürecine ordunun katılmasını istediğini ancak ordunun anayasal çözüm çerçevesinde kalacağını söyledi

CEZAYİR (AA) - Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, ülkedeki siyasi krizden çıkış için diyalog yapılan taraf olmayı kabul etmediklerini bildirdi.

Cezayir Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, 4. Askeri Bölgeyi ziyareti sırasında açıklamalarda bulundu.

Salih, "Kimi siyasi partiler diyalog arayışında. Bölgedeki bazı ülkelerin (Sudan'ı kast ederek) tecrübelerinden yola çıkarak orduyla doğrudan müzakere etmek istiyor." dedi.

Konuya ilişkin ordunun tutumunun değişmediğini, ülkedeki siyasi krizden çıkış için diyalog yapılan taraf olmayı kabul etmediklerini açıklayan Salih, "Krizin anayasa çerçevesinde çözülmesi konusundaki tavrımızı sürdüreceğiz, anayasaya bağlılık devletin bekasının esasıdır." ifadelerini kullandı.

Salih, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bu yıl bitmeden önce yapılması çağrısını tekrarlayarak, "Mevcut durum sürdürülebilir değil" şeklinde konuştu.

Cezayir'de tarihi nitelikteki kitlesel gösteriler ve ordunun "uyarıları" sonucu 20 yıldır yönetimde bulunan Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, 2 Nisan'da istifasını açıklamıştı.

Ülkede göstericiler, Buteflika'nın çevresinde kümelenmiş siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından yolsuzluğa bulaşanların görevden alınmasını ve bu kişilerden yargı önünde hesap sorulmasını istiyor.

PARTNER Bahar alerjileriyle başa çıkamıyor musunuz? Size bir önerimiz var Bahar alerjileriyle başa çıkamıyor musunuz? Size bir önerimiz var
İstanbul'da özel halk otobüsü alev alev yandıİstanbul'da özel halk otobüsü alev alev yandı
1 milyon TL'nin sahibi belli oldu1 milyon TL'nin sahibi belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahmed Kayid Salih Cezayir ordu

En Çok Okunan Haberler

G.Saray'da 6 futbolcu liste dışında kaldı!

G.Saray'da 6 futbolcu liste dışında kaldı!

İBB'de yeni atama! İşte o isim

İBB'de yeni atama! İşte o isim

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Davutoğlu'ndan ihraç kararına ilk açıklama

Davutoğlu'ndan ihraç kararına ilk açıklama

Bahçeli'den İmamoğlu'na sert eleştiriler

Bahçeli'den İmamoğlu'na sert eleştiriler

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yine aynı vahşet! Önce Ankara sonra Niğde...

Yine aynı vahşet! Önce Ankara sonra Niğde...

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İstanbul'da özel halk otobüsü alev alev yandı

İstanbul'da özel halk otobüsü alev alev yandı

4 Eylül 2019 çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları

1 milyon TL'nin sahibi belli oldu

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon! Etkisiz hale getirildi

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

Yüzmek için ırmağa girmişti! Acı haber

Yüzmek için ırmağa girmişti! Acı haber

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile telefonda görüştü

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yeni atama! İşte o isim

İBB'de yeni atama! İşte o isim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.