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Cezayir ve Tunus'tan, Libya diyalog toplantılarına ev sahipliği önerisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 21:19 | Son Güncelleme

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun: - "Tunus ve Cezayir'in çözümün başlangıcı olması, bu bağlamda Libyalı taraflarla ve tüm kabilelerle Tunus ya da Cezayir'de toplantılar yapılması konuşunda anlaştık"

CEZAYİR (AA) - Cezayir ve Tunus, Libyalı taraflar arasında diyalog toplantılarına ev sahipliği yapma önerisinde bulundu.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, başkent Cezayir'de Tunuslu mevkidaşı Kays Said ile basın toplantısı düzenledi.

Tebbun, "Libya'daki krizin çözümünün Libyalı tarafların kendi aralarında olması, bu ülkenin yabancı müdahaleden uzak tutulması ve buraya silah akışının durdurulması" konusunda iki ülke arasında görüş birliği olduğunu vurguladı.

Tebbun, "Tunus ve Cezayir'in çözümün başlangıcı olması, bu bağlamda Libyalı taraflarla ve tüm kabilelerle Tunus ya da Cezayir'de toplantılar yapılması konuşunda anlaştık. Böylelikle Libyalı kardeşlerimize genel seçimlerin yapılması ve yeni bir devletin temelinin atılması konusunda yardımcı olacak kurumların inşasında yeni bir döneme başlamış olacağız." dedi.

Tebbun, bu önerinin halihazırda Libya ile ilgili karar alma yetkisine sahip olan Birleşmiş Milletler (BM) ya da Avrupa ülkeleri tarafından kabul edilmesi gerektiğini ifade etti.

Filistin meselesine de değinen Tebbun, "ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu sözde barış planını reddetme ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması konusunda müttefik kaldıklarını" dile getirdi.

Yakın bir zamanda Tunus'u ziyaret etmek istediğini belirten Tebbun, Tunus'ta yaşanan ekonomik sıkıntılardan ötürü ülkenin Merkez Bankası'na 150 milyon dolar para yatıracaklarını duyurdu.

Tunus Cumhurbaşkanı Said deç tüm konularda Cezayir ile Tunus arasında mutabakat ve uyum bulunduğunu vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Cezayir Tunus

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