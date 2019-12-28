HABER
  4. Cezayir'de Abdulaziz Cerad yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi

Cezayir'de Abdulaziz Cerad yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 18:24 | Son Güncelleme

Cezayir'de Abdulaziz Cerad yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi

CEZAYİR (AA) - Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, akademisyen Abdulaziz Cerad'ı hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan ve Cezayir devlet televizyonununda yayımlanan yazılı açıklamada, Tebbun, Cezayir Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde öğretim üyesi olan eski diplomat Cerad'ı başbakan olarak atadı ve kendisine hükümeti kurma görevi verdi.

Cerad, görevlendirilmesinin ardından basına yaptığı açıklamada, ülkenin ekonomik ve sosyal zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirterek, mevcut zorlukların üstesinden gelebilmek ve krizi aşabilmek için tüm siyasi taraflar ve vatandaşlarla çalışacağını dile getirdi.

Kendisini başbakan olarak tayin eden ve yeni hükümeti kurmakla görevlendiren Tebbun'a teşekkürlerini ileten Cerad, toplumun güvenini kazanmak için ekonomik ve sosyal zorluklarla mücadele edeceğini söyledi.

Cezayir'de muhalefetin ve göstericilerin "yönetimde köklü değişiklikler yapılmadan sandığın kurulmaması" yönündeki taleplerine rağmen 12 Aralık'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, oyların yüzde 58'ini alan Abdulmecid Tebbun, ülkenin yeni cumhurbaşkanı olmuştu.

- Abdulaziz Cerad kimdir?

12 Şubat 1954'te Cezayir'in doğusundaki Hanşele vilayetinde dünyaya gelen Cerad, 1981 yılında Paris Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde doktorasını tamamladı. Cerad, 1992 yılında profesör olarak, Cezayir Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde görev yaptı.

Cerad ayrıca Cezayir'in eski Cumhurbaşkanlarından olan Ali Kafi'nin diplomatik danışmanlığı, Liamine Zeroual döneminde de Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri görevinde bulunmuştu.

PARTNERYeni evlerinin kirası dudak uçuklattı!Yeni evlerinin kirası dudak uçuklattı!
Bakan Kurum'dan Denizli'deki depremzedeleri sevindirecek haber (2)Bakan Kurum'dan Denizli'deki depremzedeleri sevindirecek haber (2)
Silahla bir kişiyi yaralayıp polise ateş açan şüpheli yakalandıSilahla bir kişiyi yaralayıp polise ateş açan şüpheli yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abdulaziz Cerad Cezayir

En Çok Okunan Haberler

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Fenomen gelin adayı gecelerde dağıttı! Olay dans...

Bakan Selçuk'tan flaş asgari ücret açıklaması

Bakan Selçuk'tan flaş asgari ücret açıklaması

Çok sayıda ölü! Aralarında Türkler de var

Çok sayıda ölü! Aralarında Türkler de var

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Cin zannettiği kızını öldürdü

Cin zannettiği kızını öldürdü

Otobüste iki genç kıza taciz iddiası!

Otobüste iki genç kıza taciz iddiası!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

MHP'den çok sert açıklama!

MHP'den çok sert açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul genelinde yılbaşı öncesi huzur ve güven uygulaması

İstanbul genelinde yılbaşı öncesi huzur ve güven uygulaması

Samsun'da iğrenç olay! Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandı

Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandı

ABD'nin skandal kararına Dışişleri'nden sert tepki

ABD'nin skandal kararına Türkiye'den sert tepki

Kanal İstanbul için referandum yapılacak mı? AK Parti'den net mesaj

Kanal İstanbul için referandum yapılacak mı?

Hastanede ikizleri ile birlikte ölen Leyla Ercan toprağa verildi!

İkizleri ile birlikte hayatını kaybetmişti! Toprağa verildi

Metrobüs yolcuya çarptı! Avcılar yönünde seferler durdu

Metrobüs yolcuya çarptı! Seferler durdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.