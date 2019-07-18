Buteflika döneminden hesap sorulması çağrısı, sokağın talepleri arasında öne çıktı ve Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih'in yargıya çağrı yapmasının ardından bir anda yolsuzluk soruşturmaları hız kazandı.

Bugün tutuklanan Gül, Buteflika'nın parmaklıklar ardındaki müttefiklerinden; eski Başbakanlar Ahmed Uyahya, Abdülmelik Sellal, rejimin partisi Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN) Genel Sekreteri Cemal Velid Abbas gibi isimlerin arasına katıldı.

Cezayir'de son haftalarda, Buteflika döneminde adı birçok iddiaya karışmış, çok sayıda iş adamı, ordu mensubu, bürokrat ve siyasetçi açılan yolsuzluk soruşturmalarında ifade verdi ve büyük bir çoğunluğu da tutuklandı.

Cezayirlilerin bazıları baş döndürücü hızda seyreden yolsuzluk soruşturmalarını desteklerken, bazıları bu soruşturmaların yolsuzlukla mücadeleden ziyade tasfiye için kullanıldığı eleştirisinde bulunuyor.

