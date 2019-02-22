Cezayir'de Buteflika karşıtı protestoya müdahale

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını protesto etmek isteyen göstericilere polis müdahale etti.

Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Buteflika'nın seçimlerde yeniden aday olmasını protesto etmek için başkent Cezayir'de düzenlenen gösteriler sırasında bir grup Muradiye (Cumhurbaşkanlığı) Sarayı'na yürümek istedi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan gösteride güvenlik güçleri, protestocuların Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na ilerlemesine izin vermedi.

Göstericilerden bir kısmının saraya doğru harekete geçmesi üzerine güvenlik güçleri kalabalığa göz yaşartıcı gazlarla müdahale etti.

Başkentin yanı sıra Annaba, Setif, Kalime, Cicel, Becaye, Tizi Vuzu, Buira, Bumerdas, Tiyaret, Galizan, Vahran ve Vurkla kentlerinde de bugün Buteflika karşıtı gösteriler düzenlenmişti.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve sağlık sorunları arasında 4 dönemdir görev yapan 81 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor.

Hükümet yanlısı partiler Buteflika'nın adaylığını desteklerken, muhalifler ise ortak bir aday çıkarmak için uzlaşmaya çalışıyor.

