CEZAYİR (AA) - Cezayirliler, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika rejimi temsilcilerinin görevi bırakması ve kalıcı reform talebiyle başkent ve diğer illerde her cuma düzenlediği gösteriler ramazan ayında da devam etti.

Başkent Cezayir'de ve diğer kentlerde yüz binlerce kişi ülkede 2 ayı aşkın süredir devam eden protestoların sembolü Merkez Postane Meydanı'na doğru yürüdü.

Merkez Posta Binası önünde toplanan Cezayirliler, "Durmayacağız", "Oruç meydanlara inmemize engel değil", "Bırakın artık" yazılı pankartlar taşıdı.

Buteflika rejimini temsil eden kişilerin görevlerinden ayrılmalarını ve yargılanmalarını talep eden göstericiler, geçiş döneminin söz konusu kişilerin denetiminde olmasına karşı çıktı.

Şubat ayından bu yana düzenlenen gösteriler neticesinde istifa etmek zorunda kalan eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın kardeşi Said Buteflika ve eski istihbarat başkanları Muhammed Medin ile Beşir Tartag hakkında geçen pazar "orduya zarar verme ve devlete karşı komplo kurma" suçlamasıyla geçici tutuklama kararı verilmişti.