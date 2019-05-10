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Cezayir'de "Buteflika rejiminin temsilcileri" protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 19:41 | Son Güncelleme

Başkent Cezayir'de ve diğer kentlerde yüz binlerce kişi "Buteflika rejimi temsilcilerinin görevi bırakması" talebiyle ülkede 2 ayı aşkın süredir devam eden protestoların sembolü Merkez Postane Meydanı'nda toplandı

CEZAYİR (AA) - Cezayirliler, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika rejimi temsilcilerinin görevi bırakması ve kalıcı reform talebiyle başkent ve diğer illerde her cuma düzenlediği gösteriler ramazan ayında da devam etti.

Başkent Cezayir'de ve diğer kentlerde yüz binlerce kişi ülkede 2 ayı aşkın süredir devam eden protestoların sembolü Merkez Postane Meydanı'na doğru yürüdü.

Merkez Posta Binası önünde toplanan Cezayirliler, "Durmayacağız", "Oruç meydanlara inmemize engel değil", "Bırakın artık" yazılı pankartlar taşıdı.

Buteflika rejimini temsil eden kişilerin görevlerinden ayrılmalarını ve yargılanmalarını talep eden göstericiler, geçiş döneminin söz konusu kişilerin denetiminde olmasına karşı çıktı.

Şubat ayından bu yana düzenlenen gösteriler neticesinde istifa etmek zorunda kalan eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın kardeşi Said Buteflika ve eski istihbarat başkanları Muhammed Medin ile Beşir Tartag hakkında geçen pazar "orduya zarar verme ve devlete karşı komplo kurma" suçlamasıyla geçici tutuklama kararı verilmişti.

Dün de Cezayir'de İşçi Partisi Genel Sekreteri ve eski cumhurbaşkanı adayı Louisa Hanun hakkında "orduya zarar verme ve devlete karşı komplo kurma" suçlamasıyla soruşturma açılmış, Belide Askeri Mahkemesi'nde Hanun için geçici tutuklama kararı verilmişti.

Cezayir'deki tarihi nitelikteki kitlesel protestolar, 20 yıldır yönetimde olan Abdulaziz Buteflika'nın devam eden protestolar ve ordunun "uyarıları" sonucu 2 Nisan'da istifa etmesine rağmen 2 aydan fazladır aralıksız devam ediyor. Cezayir sokağındaki protestolarda, Buteflika'nın çevresinde kümelenmiş siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından yolsuzluğa bulaşan isimlerden hesap sorulması talebi de başından beri değişmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Buteflika Cezayir protestolar

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