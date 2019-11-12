Cezayir'de geçerli görüş seçimlerin 12 Aralık'ta yapılacağı yönünde

CEZAYİR (AA) - HÜSAMEDDİN İSLAM - Cezayir'de muhalefetin itirazına rağmen seçimlerin 12 Aralık'ta gerçekleştirilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Cezayir, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın, kitlesel protestolar ve ardından da ordunun uyarısıyla istifa etmesi sonucu siyasi ve toplumsal bir krize sürüklendi.

Buteflika'yı sözlü uyarılarıyla istifaya zorladıktan sonra ülkedeki en güçlü kişi konumuna yükselen Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih'in baskısıyla geçici yönetim, temmuz ayında seçimlerin yapılması için adımlar atmış ancak sivil toplum ve muhalefetten gelen itirazların yanı sıra, yeterli aday başvurusu olmadığı gerekçesiyle seçimler ucu açık şekilde ertelenmişti.

Son olarak, ordunun da baskısıyla geçici yönetim eylül ayında cumhurbaşkanlığı seçimleri için 12 Aralık tarihini açıkladı.

Her hafta düzenledikleri kitlesel gösterilerle Buteflika'yı istifaya zorlayan Cezayir sokağı ve muhalefeti ise "ülkedeki koşulların elverişli olmadığı gerekçesiyle" seçimlere karşı çıkıyor.

Buna karşılık, Cezayir Genelkurmayı da seçimler için boykot veya ertelenme çağrısı yapanları eski rejim ve "çete" yanlısı olmakla suçladı.