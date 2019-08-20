HABER

Cezayir'de geçici cumhurbaşkanından ulusal diyaloga destek çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 03:32 | Son Güncelleme

Cezayir'de geçici cumhurbaşkanından ulusal diyaloga destek çağrısı

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, ülkenin içinde bulunduğu krizden çıkması için siyasi güçler ile sivil toplum kuruluşlarını ulusal diyalog sürecine destek vermeye çağırdı.

Bin Salih, Cezayir Milli Mücahit Günü (20 Ağustos) nedeniyle yayımladığı mesajda, Cezayir'de en kısa zamanda cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılması için hiçbir grubun dışlanmayacağı ulusal diyalog çağrısını yineledi.

Diyalog çalışmalarının kamuoyunda memnuniyetle karşılandığını belirten Bin Salih, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bir zorunluluk olmaktan öte ülkenin anayasal kurumlarla hareket etmesini sağlayacak acil bir çözüm olduğunu kaydetti.

Bin Salih, bu bağlamda siyasi güçlere, sivil toplum kuruluşları ve vatanperver kişilere diyalog süreci için ortam hazırlama ve destekleme çağrısında bulundu.

Cezayir Geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, ülkede seçimlerin yapılmasını sağlamak üzere sivil toplum ve yönetim arasındaki diyaloğu yönetmesi için Cezayir Ulusal Diyalog Komitesi kurulması çağrısı yapmıştı.

Hem serveti hem takipçisi artıyor! Onu bu denli vazgeçilmez kılan ise...Hem serveti hem takipçisi artıyor! Onu bu denli vazgeçilmez kılan ise...
Uçurumdan yuvarlanan araçtan sağ çıktı! Uçurumdan yuvarlanan araçtan sağ çıktı!
Sivas'ta feci kaza! Çok sayıda yaralı var!Sivas'ta feci kaza! Çok sayıda yaralı var!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih Ulusal Diyalog

En Çok Okunan Haberler

Uyanır uyanmaz üstsüz paylaşım

Uyanır uyanmaz üstsüz paylaşım

Fenerbahçe'den lige muhteşem başlangıç!

Fenerbahçe'den lige muhteşem başlangıç!

Meteoroloji'den İstanbul ve çok sayıda kente kritik uyarı

Meteoroloji'den İstanbul ve çok sayıda kente kritik uyarı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı kaza geçirdi! Hayatını kaybetti

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı kaza geçirdi! Hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, 1 yıldır bitirilemedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, 1 yıldır bitirilemedi

İzmir'de gergin bekleyiş: Mahalleleri tehdit ediyor

İzmir'de gergin bekleyiş: Mahalleleri tehdit ediyor

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray Üniversitesi'nde yangın paniği

Galatasaray Üniversitesi'nde yangın!

Mucize kurtuluş! Uçurumdan yuvarlanan araçtan sağ çıktı!

Uçurumdan yuvarlanan araçtan sağ çıktı!

Sivas'ta feci kaza! Çok sayıda yaralı var!

Sivas'ta feci kaza! Çok sayıda yaralı var!

Siirt'te devriye gezen polislere silahlı saldırı: 1 polis yaralı

Devriye gezen polislere silahlı saldırı!

Konya'da katliam gibi kaza! 5 yaşındaki oğlu ve eşi feci şekilde can verdi!

Hurdaya dönen araç 5 yaşındaki oğluna ve eşine mezar oldu!

Jandarma ormanlık alanda buldu! Boyları 1 buçuk metreyi aşıyor!

Jandarma ormanlık alanda buldu! Boyları 1 buçuk metreyi aşıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.