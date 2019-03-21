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Cezayir'de iktidardaki iki partide liderlik krizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 17:11 | Son Güncelleme

Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem adaylığına tepki olarak başlayan gösteriler iktidar ortağı iki partide de liderlik krizine yol açtı - Her iki partinin üyeleri, FLN Genel Koordinatörü Muaz Buşarib ile UDTP Genel Sekreteri Ahmed Uyahya'nın istifasını talep ediyor

CEZAYİR (AA) - ABBAS MEYMUNİ - Cezayir'de geçen ay Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem adaylığına tepki olarak başlayan gösterilerle beraber iktidardaki Ulusal Kurtuluş Cephesi Partisi (FLN) ve ortağı Ulusal Demokratik Topluluk Partisi'nde (UDTP) de liderlik krizi baş gösterdi.

Her iki partinin üyeleri, FLN Genel Koordinatörü Muaz Buşarib ile UDTP Genel Sekreteri Ahmed Uyahya'nın istifasını talep ediyor.

Buşarib, FLN Genel Sekreteri Cemal Veled Abbas'ın geçen kasım ayında sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesinin ardından yerine gelmiş ve partinin Merkez Komitesi ile Siyasi Bürosu'nu feshetmişti.

Feshedilen eski Merkez Komite ve Siyasi Büro üyeleri, Buşarib başkanlığındaki parti yönetim organının meşru olmadığını belirterek feshedilmesi talebiyle dün Danıştay'a başvurdu.

Buşarib'in istifasını talep eden üyeler, olağanüstü kongreye gitmeden önce Merkez Komite için acil toplantı yapılıp yeni bir genel sekreter seçilmesi çağrısında bulundu.

Danıştay'a sunulan dilekçeye imza atan FLN üyelerinden Selim Kirat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, parti tüzüğü gereğince genel sekreterin istifası durumunda yeni genel sekreterin Merkez Komite üyeleri tarafından seçilmesi gerektiğini söyledi.

Buşarib'in Merkez Komite üyesi olmadığını belirten Kirat, tüzük gereğince partinin başına geçmesinin de mümkün olmadığını ifade etti.

FLN'den 72 yerel yetkili de geçen pazar günü Buteflika'nın adaylığına karşı halk hareketini desteklediklerini ve Buşarib'in başkanlığındaki parti yönetim organı tarafından verilen herhangi bir karar veya talimatı da kabul etmediklerini belirten bir bildiri imzalamıştı.

Buna karşılık Buşarib, dün başkent Cezayir'de FLN'nin il sorumluları ile yaptığı toplantıda, partinin Buteflika'nın yönetimden ayrılmasını talep eden halk hareketine tam destek verdiğini ifade etmişti.

FLN, daha önce ülkedeki halk hareketliliğine karşı Cumhurbaşkanı'na ve onun açıkladığı kararlara destek veren bir tutum izliyordu.

- Eski Cezayir Başbakanı Uyahya'nın da istifası talep ediliyor

İktidarın diğer ortağı UDTP'de de benzer tartışmalar yaşanıyor.

Yaklaşık iki hafta önce Başbakanlık görevinden istifa eden UDTP Genel Sekreteri Ahmed Uyahya'nın partinin başından da ayrılması talep ediliyor.

Parti içinden 20 yetkilinin imzasıyla yayımlanan bildiride "Anayasaya aykırı güçlere hizmet ettiği ve parti içinde yolsuzluklara göz yumduğu" gerekçesiyle Uyahya'ya istifa çağrısı yapıldı.

- Ne olmuştu?

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden oluyordu.

Buteflika, 11 Mart'ta sürpriz bir kararla 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini, adaylığını geri çektiğini ve hükümette kapsamlı değişiklikler yapılacağını duyurmuştu. Ardından, Ahmed Uyahya hükümetinin istifasını sunduğu, yerine İçişleri Bakanı Nureddin el-Bedevi'nin atandığı bildirilmişti.

Cumhurbaşkanı Buteflika önceki günkü açıklamasında geçen hafta sözünü verdiği ulusal diyalog konferansı düzenleme taahhüdünü yinelemişti.

Ulusal konferansın yakın bir zamanda gerçekleştirileceğini belirten Buteflika, halkın her kesiminin temsil edileceği konferansta yönetim sisteminin değişeceğini ve ülkeye sıçrama yaptıracak kritik kararlar alınacağını ve bu sıçramanın kapsamlı bir anayasa değişikliği kanalıyla gerçekleşeceğini ifade etmişti.

Cezayirliler söz konusu kararlarla "Buteflika'nın görev süresinin tarihi belirlenmeyen seçimlere kadar uzatıldığı" gerekçesiyle gösterilerini sürdürüyor.

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