Cezayir'de iktidardaki iki partide liderlik krizi

Danıştay'a sunulan dilekçeye imza atan FLN üyelerinden Selim Kirat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, parti tüzüğü gereğince genel sekreterin istifası durumunda yeni genel sekreterin Merkez Komite üyeleri tarafından seçilmesi gerektiğini söyledi.

Buşarib'in istifasını talep eden üyeler, olağanüstü kongreye gitmeden önce Merkez Komite için acil toplantı yapılıp yeni bir genel sekreter seçilmesi çağrısında bulundu.

Buşarib, FLN Genel Sekreteri Cemal Veled Abbas'ın geçen kasım ayında sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesinin ardından yerine gelmiş ve partinin Merkez Komitesi ile Siyasi Bürosu'nu feshetmişti.

Her iki partinin üyeleri, FLN Genel Koordinatörü Muaz Buşarib ile UDTP Genel Sekreteri Ahmed Uyahya'nın istifasını talep ediyor.

CEZAYİR (AA) - ABBAS MEYMUNİ - Cezayir'de geçen ay Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem adaylığına tepki olarak başlayan gösterilerle beraber iktidardaki Ulusal Kurtuluş Cephesi Partisi (FLN) ve ortağı Ulusal Demokratik Topluluk Partisi'nde (UDTP) de liderlik krizi baş gösterdi.

Buşarib'in Merkez Komite üyesi olmadığını belirten Kirat, tüzük gereğince partinin başına geçmesinin de mümkün olmadığını ifade etti.

FLN'den 72 yerel yetkili de geçen pazar günü Buteflika'nın adaylığına karşı halk hareketini desteklediklerini ve Buşarib'in başkanlığındaki parti yönetim organı tarafından verilen herhangi bir karar veya talimatı da kabul etmediklerini belirten bir bildiri imzalamıştı.

Buna karşılık Buşarib, dün başkent Cezayir'de FLN'nin il sorumluları ile yaptığı toplantıda, partinin Buteflika'nın yönetimden ayrılmasını talep eden halk hareketine tam destek verdiğini ifade etmişti.

FLN, daha önce ülkedeki halk hareketliliğine karşı Cumhurbaşkanı'na ve onun açıkladığı kararlara destek veren bir tutum izliyordu.

- Eski Cezayir Başbakanı Uyahya'nın da istifası talep ediliyor

İktidarın diğer ortağı UDTP'de de benzer tartışmalar yaşanıyor.

Yaklaşık iki hafta önce Başbakanlık görevinden istifa eden UDTP Genel Sekreteri Ahmed Uyahya'nın partinin başından da ayrılması talep ediliyor.