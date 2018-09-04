Cezayir'de koleranın görüldüğü Buleyde kentinin valisi görevden alındı

CEZAYİR (AA) - Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, kolera salgınının ortaya çıktığı 6 kentten biri olan Buleyde'de Vali Mustafa el-Ayyadi'nin görevine son verdi.
Cezayir devlet televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanı Buteflika, anayasa gereğince Buleyde Valisi Ayyadi'yi görevden aldı.
Haberde, Ayyadi'nin neden görevden alındığına ilişkin ayrıntıya yer verilmedi. Özel bir televizyon kanalı olan En-Nehar ise Buteflika'nın, "görevini hakkıyla yerine getirmediği ve vatandaşlara saygı duymadığı" gerekçesiyle valinin görevine son verdiğini duyurdu.
Buleyde, geçen ay Cezayir'in kuzeyinde ortaya çıkan kolera salgınının ilk görüldüğü kent olma özelliği taşıyor. Cezayir Sağlık Bakanlığından 29 Ağustos'ta yapılan açıklamada, ay başından itibaren 173 şüpheli vakadan 62'sinin kolera olarak kesinleştiği, bunlardan 2'sinin ölümle sonuçlandığı belirtilmişti. Ölümle sonuçlanan vakalar Buleyde kentinde tespit edilmişti.
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