HABER

Cezayir'de ordu cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tarafsız kalacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 00:56 | Son Güncelleme

Cezayir'de ordu cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tarafsız kalacak

CEZAYİR (AA) - Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, 12 Aralık'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ordunun aday göstermeyeceğini, herhangi bir adayı da desteklemeyeceğini söyledi.

Ülkenin kuzeybatısındaki İkinci Askeri Bölgeye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yaptığı konuşmada Salih, cumhurbaşkanı seçimlerinde ordunun herhangi bir adayı desteklemeyeceğini ve tarafsız kalacağını vurguladı.

Bir sonraki cumhurbaşkanını halkın seçeceğini ifade eden Salih, ordu aleyhinde "aday göstereceği" yönündeki iddiaları yayanlarla mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti.

Cezayir'deki sosyal paylaşım sitelerinde bazı aktivistler, son günlerde, cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıklayan eski Başbakan Abdulmecid Tebbun'un Buteflika rejiminin veya ordunun adayı olduğunu ileri sürmüştü.

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın istifasının ardından ilk seçimlerin 4 Temmuz'da yapılması planlanıyordu, protestoların sürmesi ve muhaliflerden hiçbir aday çıkmaması üzerine seçimler hazirana ertelenmişti.

Cezayir'de yönetim ve muhalefet yol haritası belirlemek üzere müzakere heyeti oluşturmuş ve bu süreçte hükümet, yeni bir seçim yasası ve "Ulusal Bağımsız Seçim İdaresi" isimli bağımsız yapıyla, seçimlerin "bağımsız, hür ve şeffaflık" içinde gerçekleşeceği vaadinde bulunmuştu.

Cezayir Genelkurmayı, "15 Eylül'e kadar yeni bir seçim tarihi açıklaması" yönünde hükümete talimat vermiş ve bunun üzerine Cezayir Geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, 12 Aralık'ta yeni seçimlerin yapılacağını duyurmuştu.

PARTNERCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Ebru Şallı-Uğur Akkuş çiftine tebrikCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Ebru Şallı-Uğur Akkuş çiftine tebrik
Jandarmadan zehir tacirlerine darbe: Çok sayıda gözaltı var!Jandarmadan zehir tacirlerine darbe: Çok sayıda gözaltı var!
Köpeğe çarpmamak için şarampole uçtu!Köpeğe çarpmamak için şarampole uçtu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cezayir Cumhurbaşkanlığı seçimi

En Çok Okunan Haberler

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na deprem vergisi yanıtı

Fırtına, Kartal'ı fena vurdu

Fırtına, Kartal'ı fena vurdu

Son paylaşımı olay oldu! Kilolar gitti

Son paylaşımı olay oldu! Kilolar gitti

MSB'den flaş açıklama: F-16'lar İHA düşürdü

MSB'den flaş açıklama: F-16'lar İHA düşürdü

İstanbul Valiliği: 29 okulda eğitime 1 gün ara verildi

İstanbul Valiliği: 29 okulda eğitime 1 gün ara verildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

İzmir'den kahreden şehit haberi!

İzmir'den kahreden şehit haberi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jandarmadan zehir tacirlerine darbe: Çok sayıda gözaltı var!

Jandarmadan zehir tacirlerine darbe: Çok sayıda gözaltı var!

Köpeğe çarpmamak için şarampole uçtu!

Köpeğe çarpmamak için şarampole uçtu!

Avcılar'da depremde zarar gören okula ilişkin karar

Avcılar'da depremde zarar gören okula ilişkin karar

İncirliova Belediye Başkanı'nın makam aracına haciz kararı

Belediye Başkanı'nın makam aracına haciz!

İstanbul Valiliği'nin 'İmamoğlu' açıklamasına İBB'den yanıt

İstanbul Valiliği'nin 'İmamoğlu' açıklamasına İBB'den yanıt

AFAD'dan depreme ilişkin videolu uyarı

AFAD'dan depreme ilişkin videolu uyarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.