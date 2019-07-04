Cezayir'deki cumhurbaşkanlığı seçimleri

CEZAYİR (AA) - Cezayir Geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, en yakın zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin düzenlenmesi için şartların oluşturulması hedefiyle "bağımsız şahsiyetler"den oluşan gruba, ulusal diyaloğu yönetmeleri çağrısında bulundu.

Ülke bağımsızlığının 57. yılı dolayısıyla resmi televizyon kanalında halka hitap eden Cumhurbaşkanı bin Salih, "bağımsız şahsiyetler"den oluşan bir gruba, ülkede diyalog çalışmalarını yürütmelerini teklif etti.

Söz konusu kişilerin kimler olduğu konusunda açıklama yapmayan Bin Salih, vatansever ve güvenilir olduğunu söylediği kişilerin, bu diyalog sürecinde tam özgür olacakları ve şeffaflık içinde çalışmalar yapacaklarını dile getirdi.

Bin Salih, bu diyaloğun tek hedefinin, mümkün olan en kısa süre içinde seçimlerin yapılması olduğunu vurgulayarak, ordu ve devlet kurumlarından uzak kişilerden seçilen isimlerin güçlü bir manevi otoriteye, siyasi, mesleki ve tarihi bir meşruiyete sahip olduklarını kaydetti.

Ulusal diyaloğun en önemli sonuçlarından birinin; seçim çalışmasını düzenleme, gözlemleme ve tüm aşamalarını yürütme görevi verilecek heyetin oluşturulması olacağını söyleyen geçici cumhurbaşkanı, ulusal diyalogda, aralarında ordu dahil olmak üzere devletin hiçbir kurumunun taraf olmayacağını vurguladı.