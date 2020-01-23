Cezayir'in ev sahipliğinde "Libya'ya Komşu Ülkeler Konferansı" düzenlendi

Katılımcıların Libya krizindeki tek çözümün uluslararası toplumun desteğiyle siyasi çözüm olduğu konusunda da fikir birliğine vardığını aktaran Bukadum, Berlin Konferansı'nda "komşu ülkelerin görüşlerinin dinlemenin önemine işaret edildiğini" hatırlatarak, şunları söyledi:

Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum ise toplantının ardından basına yaptığı açıklamada, "Toplantıda, Libya krizinin çözümünü amaçlayan uluslararası çalışmalara Afrika Birliği'nin de katılması gerektiği konusunda mutabık kalındı." ifadesini kullandı.

Maas ayrıca Libya'daki taraflara doğrudan ya da dolaylı destek verilmemesi ve ülkeye silah tedarikini yasaklayan karara saygı duyulmasını istedi.

Libyalı tarafların katılımı olmaksızın gerçekleştirilen toplantıya, Libya'ya komşu ülkelerden Cezayir, Mısır, Tunus, Sudan, Çad ve Nijer'in yanı sıra Mali ve Almanya dışişleri bakanları katıldı.

"Libya'ya komşu ülkeler, diğer girişimlerle rekabet içerisinde değil ancak herkesle paylaşacağımız görüşlerimiz var."

- "Libyalı taraflar toplantıya çağrılmadı"

Cezayir Dışişleri Bakanı Bukadum "Libyalı taraflardan hiçbirine toplantıya katılmaları için davet göndermedik." dedi.

Bukadum ayrıca ülkesinin Libyalı taraflar arasında yapılacak yeni bir diyalog konferansına ev sahipliği yapmasına ilişkin teklifler olduğunu ifade etti.

Bugünkü toplantıda ayrıca Berlin Konferansı'nda alınan kararların desteklendiği kaydedildi.

Libya'daki uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), dün yaptığı açıklamada, Libya Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Seyyale'nin Cezayirli mevkidaşı Bukadum'la telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktarmıştı. Görüşmede Seyyale'nin, "Libya'nın doğusundaki paralel hükümetin sözde dışişleri bakanının da davet edilmesi" nedeniyle Cezayir'deki toplantıya katılmayı reddettiklerini söylemişti.

