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Cezayirli avukatlardan Buteflika karşıtı grev kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 19:00 | Son Güncelleme

Cezayirli avukatlardan Buteflika karşıtı grev kararı

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de avukatlar Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem adaylığını protesto etmek için greve gidecek.

Cezayirli Avukatlar Sendikası tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sendika, gelecek pazartesi gününden itibaren 4 gün boyunca ülke genelinde yargı organlarındaki tüm adli işlemlerde grev kararı aldı. Davacıların haklarını koruma hedefiyle daha önce kararlaştırılan duruşmalar grev kararından muaf tutulacak." ifadeleri kullanıldı.

Buteflika'nın 5. dönem adaylığı karşısında yürütülen barış yanlısı halk hareketinin desteklendiği açıklamada, ayrıca avukatların, gelecek pazartesi gününden itibaren anayasaya saygı talebiyle mahkeme binaları önünde cübbeleriyle gösteri düzenlemesi kararı alındığı kaydedildi.

Sendika, Buteflika'nın adaylığının, anayasa ve yasalara göre sağlık durumundaki yetersizliğe rağmen kabul edilmesinin sorumluluğunun Anayasa Mahkemesi'ne ait olduğunu savundu.

Cezayir'de 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesini isteyen sendika, adil bir seçim düzenlenmesi için tam yürütme yetkisine sahip tarafsız bir uzlaşı hükümeti tarafından denetlenen ve bir yılı geçmeyecek bir geçiş dönemi oluşturulmasını talep etti.

- Buteflika'nın tartışmalara neden olan adaylığı

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor.

Ülkede 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için başvuru süresi 3 Mart'ta sona ermiş ve Buteflika'nın da aralarında bulunduğu 15 kişi adaylık başvurusunda bulunmuştu.

İsviçre'de tedavi görmesi nedeniyle Buteflika'nın adaylık başvurusu, seçim kampanyası müdürü Abdulgani Zalan aracılığıyla gerçekleştirilmişti.

Anayasa Mahkemesi'nin seçimlerde adaylık şartlarına sahip olanların isimlerini 13 Mart'tan önce açıklaması bekleniyor. Bu tarihe kadar cumhurbaşkanlığı yarışından çekilme imkanı bulunan adaylara 13 Marttan sonra evraklarını geri çekme hakkı verilmiyor.

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avukat Buteflika Cezayir grev

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