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Cezayirliler geçiş dönemi liderlerine karşı sokakta

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 19:25 | Son Güncelleme

Abdulaziz Buteflika'nın istifası sonrasında geçiş döneminin başlamasına rağmen Cezayir'de halk protestoların dokuzuncu haftasında da meydanları doldurdu

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de Abdulaziz Buteflika'nın istifasından sonra 4 Temmuz'da cumhurbaşkanlığı seçimine gidileceğinin açıklanmasına rağmen gösteriler dokuzuncu cumasında da yüz binlerce kişinin katılımıyla devam ediyor.

Öğle saatlerinden itibaren başkent Cezayir'in çeşitli meydanlarında toplanan halk, gösterilerin sembolü haline gelen Merkez Postane Binası önündeki meydana ve başkentin merkezindeki diğer caddelere doğru yürüyüşe geçti.

Cuma namazının ardından Cezayir bayrakları ve kalıcı reform taleplerini içeren pankartlar taşılan yüz binlerce Cezayirli, bu hafta "Israr cuması" ya da "Taleplerin gerçekleşmesi cuması" ismi verilen gösterilere katıldı. Atılan sloganlarda "devletin üst kademelerinin Buteflika müttefiklerinden temizlenmesi" çağrısı öne çıktı.

- "Fransa dün, bugün ve yarınlarda Cezayir'in düşmanı"

Başkentteki Postane Meydanı'ndaki gösteride Cezayir'i bir dönem işgal eden Fransa'nın ülkenin içişlerine müdahale girişimine karşı, "Fransa dün, bugün ve yarınlarda Cezayir'in düşmanı" şeklinde pankart açılması dikkati çekti.

Göstericiler, geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih ile Buteflika'nın istifasından iki gün önce onayladığı yeni hükümetin Başbakanı Nureddin el-Bedevi gibi eski cumhurbaşkanı döneminde göreve gelen üst düzey isimlerin görevden ayrılması yönündeki taleplerini, "Halk, çetenin yürüttüğü seçimleri reddediyor", "Cezayir, geçiş döneminde halktan olan insanları istiyor" yazılı afişlerle duyurdu.

- Gösterilere yoğun katılım

Cezayir'de İslami takvime göre cuma gününün hafta tatili olması nedeniyle başkentteki gösterilerde yoğun katılım yaşandığı görüldü. Gösterilerde futbol takımlarının marşlarından uyarlanan "Cezayir vatanımız, biz yanındayız" gibi tribünlerden ezgiler de sıkça duyuldu.

Protestocular slogan, afiş, pankart ve dövizlerle "ülkenin içinde bulunduğu durumun değişmesi için kalıcı reform istediklerini" ifade etti. Göstericiler ayrıca uzun zamandır Buteflika'nın yakın çevresinde bulunan isimlerin devletin zirvesinde kalmayı sürdürdüğü bir geçiş döneminde ilerleme sağlanamayacağı mesajı verdi.

Buteflika'nın felç geçirdiği ve tekerlekli sandalyeye mahkum olduğu son 6 yılda, ülkeyi Cumhurbaşkanı'ndan ziyade, kardeşi Said Buteflika, rejimin partisi Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN), güvenlik bürokrasisi, rejime yakın iş adamları oligarşisi ve ordudan figürlerin yer aldığı bir grubun yönettiği, halk arasında sıklıkla dile getiriliyordu. Cezayirliler, bu grubu "güç" diye isimlendiriyordu.

Cezayir sokağında, Buteflika'nın istifasından sonra "güç"ün parçası ve Buteflika rejiminin temsilcisi olarak kabul edilen devletin zirvesindeki isimlerin gitmesi yönündeki ortak talep kitlesel gösterilerde de öne çıktı.

Cezayir'de 20 yıldır yönetimin başında bulunan Buteflika, beşinci dönem için cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasının ardından yaklaşık 1,5 ay süren protestolar ve ordunun "uyarıları" sonucu 2 Nisan'da istifa etmişti.

Anayasaya göre, geçici cumhurbaşkanlığı görevine gelen Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir bin Salih, cumhurbaşkanlığı seçiminin 4 Temmuz'da yapılacağını duyurmuştu.

Göstericilerin görevi bırakmasını istediği isimlerden Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz ise salı günü istifa etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Buteflika Cezayir gösteri

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