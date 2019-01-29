ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Eskişehir Şubesi ve Tepebaşı Belediyesinin destekleriyle ''ÇGD Uğur Mumcu Anma Gecesi ve Ödül Töreni'' düzenlendi.

Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde yapılan etkinlikte, yılın siyasetçisi dalında ödül alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, kendisini ödüle layık görenlere teşekkür etti.

Kuşoğlu, Ankara'da eski adıyla Karlı Sokak, yeni adıyla Uğur Mumcu Sokağı'nda düzenlenen anma etkinliğine katıldığını anımsatarak, şunları söyledi:

"Bu Türkiye mücadelesidir aynı zamanda, bizim mücadelemizdir, çağdaşlık mücadelesidir. Uğur Mumcu adına 26. yılda böyle bir ödülü almak benim için büyük bir gururdur. Siyaset mücadelesinin Türkiye mücadelesine dönüşmesi, bir siyasi parti mücadelesi olmaması gerektiğini düşünüyorum. 31 Mart'ta bunun en güzel örneğini yaşayacağımızı düşünüyorum. Bizler Venezuela olmayacağız. Türkiye Venezuela olmayacak. Bu bilinçli kitle olduğu sürece Türkiye ilelebet payidar yaşayacaktır."