Chanel defilesini basan YouTube fenomeni: Moda endüstrisi kendisini fazla ciddiye alıyor

New York Times’e konuşan, Marie S’Infiltre (Marie araya karışır) adıyla tanınan Marie Benoliel, moda endüstrisinin kendisini ‘fazla ciddiye aldığını’ söyledi.

28 yaşındaki Benoliel, “Giysiler hakkında konuşuyoruz. Neşeli, eğlenceli olmalı, insanları mutlu etmeli. Bence bugünlerde moda insanları mutlu etmiyor. Onları komik ve kasıntı duruma düşürüyor” dedi.

‘En prestijli markalardan’ biri olduğu için özellikle Chanel defilesini hedef seçtiğini belirten komedyen, “Şova dahil olarak kendi ufak dokunuşumu katmak ve ‘Evet, bu önemli, bu bir sanat ama neşeli olabilir’ demek istedim” ifadelerini kullandı.

Benoliel, giydiği Chanel marka takımı da annesinden ödünç aldığını söyledi.

Kaynak: Sputnik



