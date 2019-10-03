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Chanel defilesini basan YouTube fenomeni: Moda endüstrisi kendisini fazla ciddiye alıyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 03.10.2019 14:38 | Son Güncelleme

Paris Moda Haftası’nda Chanel defilesinde podyuma fırlayarak görevlileri peşinden koşturan Fransız YouTube fenomeni Marie Benoliel, niyetinin ‘insanları mutlu etmek’ olduğunu söyledi. Kendisini durduran Gigi Hadid için 'kaba' diyen Benoliel, giydiği Chanel takımı annesinden ödünç aldığını ve aslında podyumda sigara içmeyi planladığını anlattı.

Chanel defilesini basan YouTube fenomeni: Moda endüstrisi kendisini fazla ciddiye alıyor

New York Times’e konuşan, Marie S’Infiltre (Marie araya karışır) adıyla tanınan Marie Benoliel, moda endüstrisinin kendisini ‘fazla ciddiye aldığını’ söyledi.

28 yaşındaki Benoliel, “Giysiler hakkında konuşuyoruz. Neşeli, eğlenceli olmalı, insanları mutlu etmeli. Bence bugünlerde moda insanları mutlu etmiyor. Onları komik ve kasıntı duruma düşürüyor” dedi.

‘En prestijli markalardan’ biri olduğu için özellikle Chanel defilesini hedef seçtiğini belirten komedyen, “Şova dahil olarak kendi ufak dokunuşumu katmak ve ‘Evet, bu önemli, bu bir sanat ama neşeli olabilir’ demek istedim” ifadelerini kullandı.

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Benoliel, giydiği Chanel marka takımı da annesinden ödünç aldığını söyledi.

Kaynak: Sputnik


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Anahtar Kelimeler:
Chanel defile Marie Benoliel

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