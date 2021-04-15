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Chiliz Coin nedir? İşte Chiliz Coin fiyatı ve yorumları

15.04.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altcoinlerden biri olan Chiliz Coin (CHZ) araştırılıyor. Son dönemde en yaygın yatırım aracı olarak değerlendirilen kripto paralar oldukça revaçta. Ethereum tabanlı olan Chiliz Coin’in fiyatı ve yorumları araştırılıyor. İşte, ayrıntılar…

Chiliz Coin nedir? İşte Chiliz Coin fiyatı ve yorumları

Güncel Chiliz Coin (CHZ) fiyatı bu kripto paraya yatırım yapmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Değeri hızla artan CHZ en popüler kripto para birimlerinden biri haline geldi. Pek çok takım ile de ortaklığı bulunan Chiliz Coin’in ilerleyen günlerde daha fazla değerleneceği ifade ediliyor. İşte, Chiliz fiyatı ve yorumları…

CHİLİZ COİN GÜNCEL FİYATI

Chiliz bugünkü fiyatı 4.16 TL, 24 saatlik işlem hacmi ise 6,872,036,781 TL.

CHİLİZ COİN NEDİR?

Chiliz token Ethereum tabanlı ERC-20 token’i olarak bilinmekte. Socios ve Chiliz ekibi dünyanın dört bir yanından birçok önde gelen spor kulübü ile ortaklıklar imzalayıp, taraftarların Chiliz Coin kullanımı sayesinde takımlarının aldıkları kararlarda söz sahibi olabilmesini sağlıyor. Chiliz Coin Galatasaray ile yaptığı ortaklık ile ülkemizde sesini duyurmuş olsa da Juventus veya Barcelona gibi çok daha büyük ortaklıklara imza attığı da biliniyor.

Şu an için Barcelona, Atletico Madrid, Paris Saint Germain, Juventus, AS Roma ve Galatasaray ekipleri Chiliz ile anlaşan kulüpler arasında yer alıyor. Chiliz'in toplam 8.888.888.888 arzı bulunduğu biliniyor. Bunun %34'lük kısmı token satışı ve ön satış ile piyasaya sürüldü. Geri kalan %20'lik kısım kullanıcı tabanının rezervi olarak saklanırken %15 stratejik satın alımlar, %15 pazarlama işlemleri %7,5 çekirdek yatırımcılar, %5 ekip ve %3 ise danışmanlık kurulu için ayrılmış durumda.

CHİLİZ COİN YORUMLARI

CHZ Coin hakkında çok fazla yorum mevcut. Chiliz, Galatasaray ile yaptığı ortaklıkla sesini duyursa da daha önce Juventus ile yapılan anlaşma projenin dünya çapında dikkat çekmesini sağlamıştı. Kripto para dünyasında her şeyin pazarlama ve kullanım alanına bağlı olduğu düşünülecek olursa, CHZ ilerleyen yıllarda değer kazanmaya devam edebilir gibi duruyor.

CHZ coin fiyat tahmini yapmak zor olsa da bunun kullanım alanına sahip her kripto para projesi gibi üst sıralara çıkacağı düşünülüyor. Chiliz coin yorumlarına aslında e-spor alanında yapılacak olan girişimler ile bunun değerinin daha da artacak olması eklenebilir. Eğer CHZ ekibi e-spor alanında da önemli ortaklıklara imza atarsa çağa ayak uydurmuş olacaktır.

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