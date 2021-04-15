Chiliz Coin nedir? İşte Chiliz Coin fiyatı ve yorumları

Güncel Chiliz Coin (CHZ) fiyatı bu kripto paraya yatırım yapmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Değeri hızla artan CHZ en popüler kripto para birimlerinden biri haline geldi. Pek çok takım ile de ortaklığı bulunan Chiliz Coin’in ilerleyen günlerde daha fazla değerleneceği ifade ediliyor. İşte, Chiliz fiyatı ve yorumları…

CHİLİZ COİN GÜNCEL FİYATI

Chiliz bugünkü fiyatı 4.16 TL, 24 saatlik işlem hacmi ise 6,872,036,781 TL.

CHİLİZ COİN NEDİR?

Chiliz token Ethereum tabanlı ERC-20 token’i olarak bilinmekte. Socios ve Chiliz ekibi dünyanın dört bir yanından birçok önde gelen spor kulübü ile ortaklıklar imzalayıp, taraftarların Chiliz Coin kullanımı sayesinde takımlarının aldıkları kararlarda söz sahibi olabilmesini sağlıyor. Chiliz Coin Galatasaray ile yaptığı ortaklık ile ülkemizde sesini duyurmuş olsa da Juventus veya Barcelona gibi çok daha büyük ortaklıklara imza attığı da biliniyor.

Şu an için Barcelona, Atletico Madrid, Paris Saint Germain, Juventus, AS Roma ve Galatasaray ekipleri Chiliz ile anlaşan kulüpler arasında yer alıyor. Chiliz'in toplam 8.888.888.888 arzı bulunduğu biliniyor. Bunun %34'lük kısmı token satışı ve ön satış ile piyasaya sürüldü. Geri kalan %20'lik kısım kullanıcı tabanının rezervi olarak saklanırken %15 stratejik satın alımlar, %15 pazarlama işlemleri %7,5 çekirdek yatırımcılar, %5 ekip ve %3 ise danışmanlık kurulu için ayrılmış durumda.