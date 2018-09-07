CHP Afyonkarahisar İl Yönetimi toplu olarak istifa etti

CHP Afyonkarahisar İl Yönetimi, Kemal Kılıçdaroğlu ve partiyi yönetme şekline isyan ederek toplu şekilde istifa etti.

"DEĞİŞİM İSTEYENLERE BAYRAĞI TESLİM ETMEK DEVRİMCİ BİR DURUŞTUR"

Değişim istediklerini belirten il yönetimi “Bunun için verdiğimiz demokratik ve haklı mücadelemizden yılmadık. Partimizin Afyonkarahisar’daki geleceği adına her şeyin güzel olduğunu söyleyen, ‘24 Haziranda başarılı olduk’ diyen, Genel Merkez’le aynı düşüncede olan, değişim istemeyen bir ekibe bayrağı teslim etmenin Devrimci bir duruş, hatta zorunluluk olduğunu düşünüyoruz” diyerek bir açıklama yaptı.

"PARTİMİZİN ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN"

Afyon İl Başkanı Savaş Erdoğan’ın yaptığı açıklamada şunları belirtti:

Burada istifa etmemizi istemeyen ve duruşumuzdan dolayı bize destek veren Afyonkarahisar’daki ve Türkiye’deki tüm Yoldaşlarımıza söylemek isteriz ki, istifa bir kaçış değildir. Bu istifa partimizin yerel seçimlere genel merkezimizle uyum içinde çalışacak yeni bir ekiple katılması, partimizin zarar görmemesi içindir.

"SEVGİLİ YOLDAŞLAR!"

Sevgili Yoldaşlar! Sorun sadece MYK veya Genel Başkan’lık sorunu değildir. Sorun;10 yılda 9 seçim kaybedip, her seferinde MYK'yı değiştirerek sorunların çözdüğünü veya gergin olan tabanı sakinleştirdiğini düşünen anlayıştadır. Bu anlayışın 10 yıldır partimizin üzerinde oluşturduğu yanlış ve alakasız temel-stratejiler, örgütümüzde tamamen yılgın, umutsuz, bana neci ve köhne bir yapı oluşmasına sebep olmuştur. Sadece genel merkez değil tüm örgütlerimizde ilkesel ve örgütsel sorunlar vardır. Örgütteki bu yapı halkımızın bize olan inancını ve güvenini azaltmaktadır.

