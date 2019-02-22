CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun İYİ Parti ile ittifak formülünü ve ittifakın seçim hedefini anlattı, listelere yönelik eleştirileri yanıtladı... CHP'nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İYİ Parti ile ittifak görüşmelerini "kazanma formülleri" üzerinden yürüttüklerini belirterek, "Yani eğer biz kazanamıyorsak AKP'ye kaybettireceğiz... İttifakı bu formül üzerine kurduk" dedi. Torun, parti içinde tartışma yaratan Mehmet Fatih Bucak'ın Siverek belediye başkan adayı olarak gösterilmesi konusunda ise "Urfa örgütünün talebi" değerlendirmesi yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Oğuz Kaan Salıcı ile birlikte bir yandan İYİ Parti ile ittifak görüşmelerini yürütürken, partisinin aday listelerini hazırlayan komisyonun başkanlığı görevini de üstlendi. Öyle ki aday listelerinin seçim kurullarına teslim edilmesine saatler kala bile İYİ Parti ile görüşmeler sürdürüldü. Sonuçta ittifak yapılan il sayısı Sivas, Amasya ve Karabük'ün de katılmasıyla 53'e çıktı. Meclis kulisinde BBC Türkçe'nin de aralarında bulunduğu bir grup gazeteciyle sohbet eden Torun, yaklaşık 3.5 aylık zorlu ittifak görüşmeleri süreci, aday listelerine yönelik tepkiler ve yerel seçim hedeflerine ilişkin soruları yanıtladı:

İttifak tamamlandı. Sancılı bir süreç oldu. Bu süreçte sizi en çok ne zorladı? Sonuçta elbette ki herkesin mutlu olacağı, herkesin ortak bir anlayışta olacağı yapıyı kurmak mümkün değil. Biz elimizden geldiğince verilere dayanarak hem adaylaşma sürecinde hem de ittifak görüşmeleri sırasında buna dayandık. İş birliği görüşmelerini biz kazanma formülü üzerine kurduk. Yani eğer biz kazanamıyorsak AKP'ye kaybettireceğiz. Sonuçta ittifakı bu formül üzerine kurduk. Bütün belediyeleri ele aldığımızda da oy oranlarına baktık. Bazı bölgelerde adayın profiline baktık. O bölgedeki duruma baktık ama bazen bazı illerde belediyelerde arkadaşlarımız, "İYİ Parti oyu çok düşük, biz 5 katı oy aldık falan diye tepki gösterdiler. Zaman zaman gergin anlar oldu, zaman zaman kopma noktasına geldi. Bir sürü süreç yaşandı ama her iki partinin de amacı bu seçimde başarılı olmak üzerineydi ve bu noktada gereğini yaptık. Yola çıkarken ittifakın bu kadar genişleyeceğini düşünmüş müydünüz? Başlangıçta Türkiye'de böyle bir şeyin örneği olmadığı için biz de önce ne kadar ilde olabilir diye il sayısını tespit edelim dedik. Sonra ilk olarak büyükşehirleri ele aldık. 30 büyükşehirde ne kadar ilde uzlaşabilirsek önceliklerimiz o oldu. Ardından illerle ilgili değerlendirmeler oldu. İllerin kendi bünyelerinde gerçekleştirdiği, bir araya geldiği ve bize bildirdiği iller oldu. Biz de o görüşmeleri genel merkezler üzerinden gerçekleştirdik.

"Türkiye iki partili sürece evrildi" İttifaklar nedeniyle partiler oylarını göremeyecek. Bu ileride genel seçimler için sıkıntı yaratmaz mı? Yerel seçimlerde oy oranları öne çıkmaz. Hangi belediyeleri kazanmışsanız o. Ne zaman gelir gündeme, bir sonraki seçimde. Kaç oy almıştı burada aday, şimdi kaç oyumuz var ona bakılır. Yoksa başarı kriteri olarak AKP, CHP şu kadar oy aldı değil. Acaba AKP, CHP İstanbul, Ankara, Adana'yı, Mersin'i aldı mı buna bakılır. Algı odur. İlk kez yerel seçim itifakı olacak. Beklediğiniz sürpriz var mı? Seçmen karar verecek ama Türkiye zaten iki partili bir sürece evrildi Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra; ki onun konsepti farklıydı. Onun ardından bir ilki yapmış olacağız. "Bucak, Urfa örgütünün talebi" Siverek adayınız Mehmet Fatih Bucak'ın adaylığı çok tartışıldı. Siverek kazanılsa da batı oylarını olumsuz etkileyeceği konuşuluyor... Ben çok gündemde kalacağını, bir yerdeki adayın Türkiye genelini etkileyeceğini düşünmüyorum. Geçmişte de yaşanmış bir çok örneği var. Daha önce söylediğimiz gibi bu konuyla ilgili Urfa milletvekili ve örgütünün bir talebi oldu ve bu gerçekleşti.

Kampanya nasıl olacak. Kılıçdaroğlu'nun miting programı netleşti mi? 20'nin üzerinde miting yapacak. Mitingden daha çok gittiği yerlerde kanaat önderleriyle yerelde saha çalışmaları yapacak. Takvimi bilmiyorum ama Batman'dan yoğun bir talep var. Planlamayı arkadaşlar yapıyor. Ortak miting olur mu? Ortak miting yok. Ziyaret de konuşulmadı. Birlikte gitmeyebilir ama Denizliye gidecek. Balıkesir'e gidebilir. Belki birlikte bir ziyaret yapılabilir ama miting doğru olmaz. "Ecevit görev verdi" Listelere tepki olarak CHP'den istifa ederek DSP'den aday olanlara ne diyorsunuz? Sizin de geçmişte CHP'den son anda ayrılıp DSP'den adaylığınız olmuştu... Ben o süreci farklı şekilde yaşamış biriyim. Ama tabii şu anda benim koşullarıma bir şekilde özdeşleştirilerek bir yere varılmaya çalışılıyor ama benim koşullarım çok farklıydı. Ben adaylaştırıldıktan sonra adaylaşma bittiği gün başka bir aday açıklandı. Bir de rahmetli Ecevit'in bana, "Sana ülke görevi veriyorum. Belediye başkanı ol demiyorum bu ülke görevi" dedi. Sorumluluğu, önümüze belgeleri de koyarak , "Aday olmadığın takdirde burası AKP'li belediye olacak ve hayatın boyunca bunun sorumluluğunu taşıyacaksın" dedi. Ve haklı çıktı, eğer aday çıkarmasaydık Ordu'yu AKP alacaktı.

Sahada ittifakı öçtünüz mü? İttifakın bize yarattığı 5 ile 10 puan arasında bir fark var. Kimi yerde 5 kimi yerde 10, kimi yerde 15 olan yerler var. Cumhur İttifakı'ndan daha çok, Millet İttifakı sahada başarılı olmuş görünüyor. Çünkü MHP tabanının belli bir kısmı AKP'ye yönelmiyor. AKP tabanının belli bir kısmı MHP'ye yönelmiyor. Sürpriz iller bekliyor musunuz? Bursa sürpriz değil. Biz Bursa'yı kazanacağımıza inanıyoruz. Samimi söylüyorum. Anketlere bakınca biz de inanamıyoruz. Biz acaba anketörlerde mi sorun var, hatalı mı yapıldı diye kaygıya kapılıyoruz. Ama ölçtüğümüz bütün sonuçlar birbirine yakın. Antalya 2-3 puan önde. İnanıyorum ki fark daha da açılacak. Adana açık ara önde. Mersin şu anda öne geçiyor. Hatay'da sorunumuz yok zaten. Eskişehir için kaygılıydım ben ama son anket sonuçları Eskişehir'in de çok iyi olduğunu gösterdi. Cumhur İttifakı adayı teke düşürünce biraz kaygılarımız olmuştu. Ama son anket sonuçları gayet olumlu. Ordu'da İYİ Parti aday çıkarmadı, İdris Naim Şahin Saadet Partisi'ni adayı oldu. Sizce ne sonuç ne olur?