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CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal:

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2019 13:42 | Son Güncelleme

"Hükümet, gıda egemenliğini ve güvenliğini Tarımda Milli Birlik Projesi adı altında bir holdinge teslim ediyor. Bundan vazgeçin"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, hükümetin, "gıda egemenliği ve güvenliğinin Tarımda Milli Birlik Projesi adı altında bir holdinge teslim edildiğini" öne sürerek, bundan vazgeçilmesini istedi.

Sarıbal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Çubuk'ta yapılan saldırıyı şiddet ve nefretle kınadıklarını söyledi.

Bu saldırının, bu organize suçun ortaklarının belli olduğunu savunan Sarıbal, "Bu ülkede 17 yıldır metan gazı sıkışması yarattınız. Bu gazın sorumlusu sizsiniz." dedi.

Sarıbal, saldırıyı gerçekleştiren Osman Sarıgün'ün "on saat bile gözaltında tutulmadığını ve kahramanlaştırıldığını" öne sürerek, "Sizin hukukunuz bu mu?" sorusunu yöneltti.

Yaşanan olaylara bütünüyle bakıldığında "asıl amacın ekonomik tükenişi göstermemek" olduğunu savunan Sarıbal, "Seçimden sonra iğneden ipliğe zam geldi. Enflasyon dizginlenemiyor, dövizin yükselişi engellenemiyor." ifadesini kullandı.

Tarıma ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Sarıbal, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Tarımda Milli Birlik Projesi'ne imza attığını belirterek, "Bu proje, bu ülkenin tarımının bir holding tarafından yönetilmesi kararıdır." diye konuştu.

Bu holdingin yapı itibarıyla, yüzde 50'sinin özel sektör, yüzde 35'inin kooperatif ve kamu, yüzde 15'inin KİT'lerden oluşacağını ifade eden Sarıbal, "Bakan, kendi koltuğunu kurtarmak, bakanlık sürecini uzatmak için Türkiye tarımının ölüm fermanını imzalamıştır. Bir piramit kurulmuş. En altında orman köylüleri ve çiftçiler var. En üstünde markalaşma var. Yeni markalar, yeni yapılanmalar var. En altta köylüler holdinglere teslim ediliyor. Bakanlık teşkilatı tamamen değişiyor, bu holdingin alt birimleri olarak çalışıyor." görüşünü dile getirdi.

Bu projenin "çiftçinin ezildiği, yok edildiği bir sistem" olduğunu öne süren Sarıbal, "Hükümet, gıda egemenliğini ve güvenliğini Tarımda Milli Birlik Projesi adı altında bir holdinge teslim ediyor. Bundan vazgeçin. Derhal, bu ülkenin tarımını yok etme projesi olan rantçı, çiftçiyi yok eden bu projeyi yok edin." dedi.

Sarıbal, bu projenin ayrıntılarının yarın açıklanmasının planlandığını ancak ertelendiğini kaydetti.

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