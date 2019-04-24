CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, hükümetin, "gıda egemenliği ve güvenliğinin Tarımda Milli Birlik Projesi adı altında bir holdinge teslim edildiğini" öne sürerek, bundan vazgeçilmesini istedi.

Sarıbal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Çubuk'ta yapılan saldırıyı şiddet ve nefretle kınadıklarını söyledi.

Bu saldırının, bu organize suçun ortaklarının belli olduğunu savunan Sarıbal, "Bu ülkede 17 yıldır metan gazı sıkışması yarattınız. Bu gazın sorumlusu sizsiniz." dedi.

Sarıbal, saldırıyı gerçekleştiren Osman Sarıgün'ün "on saat bile gözaltında tutulmadığını ve kahramanlaştırıldığını" öne sürerek, "Sizin hukukunuz bu mu?" sorusunu yöneltti.

Yaşanan olaylara bütünüyle bakıldığında "asıl amacın ekonomik tükenişi göstermemek" olduğunu savunan Sarıbal, "Seçimden sonra iğneden ipliğe zam geldi. Enflasyon dizginlenemiyor, dövizin yükselişi engellenemiyor." ifadesini kullandı.

Tarıma ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Sarıbal, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Tarımda Milli Birlik Projesi'ne imza attığını belirterek, "Bu proje, bu ülkenin tarımının bir holding tarafından yönetilmesi kararıdır." diye konuştu.